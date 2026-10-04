Lycées bloqués : le gouvernement face à la colère d’une génération

Après plusieurs jours de blocages et de manifestations, la contestation lycéenne entre dans une phase décisive. Lundi, les établissements devraient encore être nombreux à fonctionner au ralenti. Mardi, l’« acte III » pourrait faire basculer le mouvement : enseignants, étudiants et syndicats sont désormais appelés à rejoindre la mobilisation. Le gouvernement peut-il encore contenir la colère ou assiste-t-on aux prémices d’une nouvelle crise sociale ?

Ce n’est plus seulement une affaire de lycéens

Le signal est désormais difficile à ignorer.

Ce qui avait commencé par des blocages de lycées et des rassemblements de jeunes prend progressivement une autre dimension. Les revendications scolaires se mêlent à un malaise plus général : sentiment d’abandon, conditions d’études dégradées, inquiétude pour l’avenir, difficultés matérielles et impression de ne pas être entendus.

La colère des lycéens devient le réceptacle de frustrations qui dépassent largement les murs des établissements scolaires.

Et c’est précisément ce qui inquiète le pouvoir.

Lundi, la mobilisation s’installe

La journée de lundi devrait confirmer l’implantation du mouvement.

Plusieurs centaines de lycées pourraient être affectés par des fermetures, des blocages ou des perturbations. Dans plusieurs villes, des assemblées générales doivent décider de la poursuite de la mobilisation.

Le phénomène le plus intéressant n’est toutefois pas le nombre de lycées concernés.

C’est la capacité du mouvement à se reproduire d’un établissement à l’autre, parfois sans véritable organisation centralisée.

Une mobilisation horizontale, portée par les réseaux sociaux et les groupes de discussion, est particulièrement difficile à contrôler.

Mardi : le jour de vérité

Mais c’est mardi que tout peut changer.

Les organisations lycéennes appellent à un nouvel acte de mobilisation. Surtout, elles peuvent désormais compter sur l’appui de plusieurs organisations syndicales.

La contestation pourrait donc réunir dans les mêmes cortèges lycéens, étudiants, enseignants et salariés.

Ce serait un changement de nature.

Car une colère lycéenne peut être traitée comme une crise sectorielle. Une mobilisation qui commence à agréger différentes catégories de la population devient une crise politique.

Le spectre d’un nouveau mouvement social

Le gouvernement connaît ce scénario.

Une revendication précise peut rapidement devenir le point de départ d’un mouvement beaucoup plus large.

Le prix de l’essence l’avait montré avec les « gilets jaunes ». Les retraites l’ont également démontré : derrière la revendication initiale finit par se cristalliser une défiance beaucoup plus générale envers le pouvoir.

La question est désormais de savoir si les lycéens peuvent jouer ce rôle de détonateur.

Rien ne permet encore de l’affirmer.

Mais tous les ingrédients d’une contagion sont présents.

Une jeunesse qui ne croit plus aux promesses ?

Derrière les revendications scolaires se dessine une interrogation plus profonde.

Quel avenir attend cette génération ?

Des études longues, mais un accès toujours plus difficile à l’emploi stable. Des diplômes, mais des difficultés pour se loger. Une injonction permanente à préparer l’avenir, dans une société où l’avenir paraît de plus en plus incertain.

Le lycée concentre ces contradictions.

Pour une partie de la jeunesse, l’école ne semble plus garantir la promesse républicaine d’émancipation et d’ascension sociale.

C’est probablement là que se situe le véritable moteur de la colère.

L’autre danger : la violence

Le gouvernement doit également gérer un autre risque : celui de la récupération du mouvement par des groupes venus chercher l’affrontement.

Les premiers épisodes de violences et de dégradations ont déjà donné lieu à des interpellations.

Mardi sera donc particulièrement sensible.

Une manifestation massive mais pacifique pourrait renforcer la légitimité des revendications lycéennes.

Des affrontements, des incendies ou des dégradations pourraient au contraire permettre au gouvernement de déplacer le débat : de la question sociale vers celle du maintien de l’ordre.

C’est l’un des paradoxes de cette mobilisation : plus elle devient visible, plus elle risque d’attirer ceux qui veulent la faire dégénérer.

Le gouvernement face à un choix difficile

L’exécutif dispose de peu de bonnes options.

Ignorer la mobilisation risque de l’alimenter.

Céder rapidement aux revendications peut être interprété comme un aveu de faiblesse et encourager d’autres catégories à descendre dans la rue.

Réprimer les blocages et les manifestations comporte enfin le risque de provoquer un effet boomerang, particulièrement auprès d’une jeunesse déjà méfiante envers les institutions.

Le pouvoir doit donc empêcher l’embrasement sans donner l’impression de vouloir étouffer la colère.

Mardi soir, trois scénarios

À l’issue de l’acte III, trois scénarios se dessineront.

L’essoufflement . Les lycéens se mobilisent encore mais les blocages diminuent. La crise reste circonscrite au monde scolaire.

. Les lycéens se mobilisent encore mais les blocages diminuent. La crise reste circonscrite au monde scolaire. L’enlisement. Les établissements restent perturbés pendant plusieurs jours. Le gouvernement doit gérer une crise durable mais sans véritable extension nationale.

Les établissements restent perturbés pendant plusieurs jours. Le gouvernement doit gérer une crise durable mais sans véritable extension nationale. La contagion. La mobilisation lycéenne rejoint celle des étudiants, des enseignants et des salariés. Les cortèges grossissent, les blocages se multiplient et de nouvelles revendications apparaissent.

C’est ce dernier scénario qui changerait véritablement la donne.

Une génération au bord de la rupture ?

L’acte III sera donc bien plus qu’une nouvelle journée de blocages.

Il permettra de mesurer la profondeur réelle de la colère.

Car derrière les lycéens qui bloquent leurs établissements se profile peut-être quelque chose de plus vaste : une génération qui doute de l’avenir qu’on lui promet et qui cherche, pour la première fois, à se faire entendre collectivement.

Si cette colère rencontre celle des salariés et des enseignants, mardi pourrait marquer un tournant.

La question ne sera alors plus de savoir combien de lycées sont bloqués. Mais combien de Français sont prêts à descendre dans la rue avec leurs enfants.

Et c’est à ce moment-là que la crise lycéenne pourrait devenir une véritable crise sociale.