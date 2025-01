Gaza : BNP Paribas sous pression

Des organisations pro-palestiniennes dénoncent l’implication de la première banque française dans le financement de la colonisation en Palestine.

L’Association France Palestine Solidarité (AFPS), Attac et la Campagne BDS France montent au créneau. Dans une note de synthèse publiée ce lundi 13 janvier, les trois organisations pointent du doigt le rôle de BNP Paribas dans le financement d’entreprises impliquées dans les territoires palestiniens occupés.

Un financement massif d’entreprises controversé

Selon le dernier rapport de la coalition Don’t Buy Into Occupation (DBIO IV), BNP Paribas se distingue comme la banque la plus engagée dans le financement d’entreprises liées à l’occupation. L’établissement bancaire détient des participations dans 58 entreprises concernées, pour un montant total de crédits avoisinant les 33 milliards de dollars entre janvier 2021 et septembre 2024.

Des investissements dans l’industrie de l’armement

La banque française est également pointée du doigt pour son rôle de créancier majeur auprès d’entreprises d’armement fournissant l’armée israélienne. Un rapport de juin 2024 révèle que BNP Paribas a accordé plus de 5,7 milliards d’euros de crédits à quatre des plus importants fournisseurs d’armes à Israël, dont Boeing et RTX.

Une mobilisation qui s’intensifie

Face à ces accusations, les trois organisations appellent à une nouvelle semaine d’actions devant les agences BNP Paribas du 13 au 19 janvier 2025. Elles exigent que la banque se conforme à son devoir de vigilance en matière de droits humains et suive la recommandation de désinvestissement de l’ONU.

Les associations soulignent que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la résolution de l’ONU du 18 septembre 2024, qui prévoit des sanctions pour les sociétés privées dont les actions contribuent au maintien de la présence israélienne dans les territoires occupés.

Malgré les interpellations, BNP Paribas n’a pour l’instant pas apporté de réponse satisfaisante aux organisations qui dénoncent ses agissements. La campagne « Banque Complice » se poursuivra jusqu’à ce que l’établissement fournisse des preuves concrètes de son désinvestissement des entreprises concernées.

Le Dr Rony Brauman à Metz, le 24 janvier 2025

Rony Brauman, médecin français et figure de l’humanitaire, est né le 19 juin 1950 à Jérusalem dans une famille juive. Engagé dans l’action humanitaire et le combat pour plus de justice et d’émancipation humaine à partir de 1977, il est désigné Président de Médecins Sans Frontières de 1982 à 1994. Anti-colonialiste, il prend conscience de la lutte de libération du peuple palestinien en 2000 lors de l’Intifada. Ce combat pour le respect des droits humains fondamentaux dont le droit à l’auto détermination des peuples ne le quittera plus. »

Conférence-débat

Alors que les principaux médias font l’impasse sur le génocide en cours à Gaza, les exactions, l’accélération de la colonisation israélienne en Cisjordanie et l’extension du conflit au Liban, voire en Syrie, un collectif d’associations invite le Dr Rony Brauman particulièrement impliqué dans la question du Proche-Orient à présenter aux messins son analyse d’une situation quasi désespérée du conflit israélo-palestinien, conflit local à la résonance mondiale.

Le Dr Rony Brauman animera la conférence-débat:

« Palestine, le scandale du siècle »,

Vendredi 24 janvier à 18h30 à l’Etap’Habitat (ex-FJT)

2 rue Georges Ducrocq à Metz-Queuleu

La soirée est organisée par: l’AFPS, le Collectif BDS, les Amis du Monde Diplomatique, la CNT, La FI, La Libre Pensée, le Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) , le NPA et l’Union juive de France pour la Paix (UJFP).