Manif à Bruxelles : Le Mercosur sera-t-il signé ?

Alors que les paysans français bloquent des routes et que la perspective du Mercosur inquiète la profession, une manifestation d’ampleur est prévue ce jeudi 18 décembre 2025 à Bruxelles. Elle coïncide avec un sommet du Conseil de l’Union européenne qui doit voter d’importantes décisions.

Dix mille agriculteurs environ venant de toute l’Union européenne — pas seulement de Belgique — sont attendus demain à Bruxelles, ce qui en ferait l’un des rassemblements agricoles les plus importants de l’année. La mobilisation est organisée en grande partie par Copa-Cogeca, la principale fédération agricole européenne, qui regroupe de nombreux syndicats agricoles.

Les principales revendications

Les paysans veulent faire entendre plusieurs revendications auprès des institutions européennes :

Opposition aux décisions perçues comme mettant une pression trop forte sur le secteur agricole, notamment dans le cadre de la réforme de l a politique agricole commune (PAC).

(PAC). Demande d’un budget agricole solide et prévisible , craignant que les mesures budgétaires et des orientations comme la réallocation de fonds vers d’autres secteurs affaiblissent les soutiens directs aux agriculteurs.

, craignant que les mesures budgétaires et des orientations comme la réallocation de fonds vers d’autres secteurs affaiblissent les soutiens directs aux agriculteurs. Inquiétudes par rapport aux accords commerciaux internationaux (comme le Mercosur qui doit être signé cette semaine) et à ce qu’ils considèrent comme une concurrence déloyale provenant de l’extérieur de l’UE.

Trafic perturbé

Les protestations agricoles à Bruxelles provoquent généralement des perturbations importantes de la circulation, des blocages avec des tracteurs et des actions spectaculaires (fumées, barricades) comme lors des précédentes manifestations.

Si cette mobilisation est de grande ampleur, il est probable que les routes importantes vers le centre et autour des institutions européennes soient fortement perturbées.

Mercosur : La minorité de blocage, on y est presque

Bruxelles doit valider l’accord sur le Mercosur. Les eurodéputés ont validé ce mardi 16 décembre le principe de mesures de sauvegarde destinées à rassurer la filière agricole en cas de perturbation des marchés. Une étape importante pour l’accord avec les pays d’Amérique du Sud, qui entre dans une semaine décisive.

Pourtant, plusieurs pays, dont la France, demandent désormais le rejet du texte. Pour cela, il faut une minorité de blocage.

En effet, au Conseil de l’UE, les décisions se prennent généralement à la majorité qualifiée selon un système de « double majorité » :

55 % des États membres (soit 15 sur 27) doivent voter favorablement

Ces États doivent représenter au moins 65 % de la population totale de l’UE

Pour bloquer une décision, il faut donc inversement réunir une minorité d’au moins 4 États membres représentant plus de 35 % de la population de l’UE.

Pour l’instant, la ministre française de l’Agriculture a récemment admis n’avoir pas réussi à constituer cette minorité de blocage contre l’accord, car le rejet de la France, de la Hongrie, de la Pologne, de l’Autriche et de la Belgique ne suffit pas à atteindre le quota des 35 % de la population. Mais l’Italie pourrait s’associer à cette minorité et faire pencher la balance en faveur du rejet du texte.

💥 A L’ORIGINE ÉTAIT L’UE !

⚡️Alors que la colère agricole est en train de prendre de l’ampleur partout en France, les paysans de toute l’Europe se retrouveront à #Bruxelles ce 18/12 pour dire NON au Mercosur. Soutenons les #AgriculteursEnColère 🚜 #Agriculteurs 🇨🇵#agriculture pic.twitter.com/7KnI2oLgox — Manon 🇨🇵 🕊 (@manonbymanon_) December 13, 2025

Mercosur : «Si le traité est voté par les États membres vendredi, on risque une contagion importante de la colère sociale. À l’appel de la FNSEA, de grosses manifestations sont déjà attendues jeudi à Bruxelles», explique notre journaliste @Oliviader dans «Points de Vue». pic.twitter.com/36Ok8b903j — Le Figaro (@Le_Figaro) December 16, 2025

La France fabrique un pesticide interdit en Europe, qu’elle veut vendre à des pays plus pauvres en échange de denrées alimentaires, dans le cadre d’accords de libre-échange, dont le Mercosur. 🫣

Cet accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Amérique latine, pic.twitter.com/Jdom6MvdOQ — ☀️🌻Annac&toujoursmoi🌻☀️1/2 (@Anna_C_moi) December 16, 2025