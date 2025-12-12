Dermatose nodulaire : la colère paysanne s’étend

Le conflit s’intensifie entre le gouvernement et les syndicats agricoles, déterminés à s’opposer à l’abattage préventif des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. De nouvelles actions sont prévues partout en France dans les prochains jours.

Le bras de fer se durcit

La tension monte dans le monde agricole. Après plusieurs jours de mobilisation contre l’abattage d’un troupeau dans une exploitation des Bordes-sur-Arize (Ariège), la Confédération paysanne a appelé vendredi 12 décembre à « organiser des blocages partout en France ». Le syndicat demande l’arrêt immédiat des abattages massifs imposés en cas de détection de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), une maladie virale apparue récemment dans le Sud-Ouest.

Dans un communiqué, la Confédération dénonce une « gestion brutale et disproportionnée » de la crise sanitaire, et accuse le gouvernement de « sacrifier des élevages entiers sans explorer d’alternatives ».

Le gouvernement assume une ligne dure

De son côté, la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a défendu la stratégie gouvernementale d’abattage systématique dans les foyers contaminés. « Il faut éradiquer cette maladie, sans quoi elle peut causer la mort de 10 % du cheptel français », a-t-elle affirmé au ministère.

Tout en assurant que l’État n’abandonnerait « aucun éleveur seul face à la maladie », la ministre a condamné « les images violentes » des manifestations en Ariège, où des heurts ont opposé jeudi soir manifestants et gendarmes.

Ariège : un troupeau de 200 vaches abattu sous protection policière

Aux Bordes-sur-Arize, l’intervention des services vétérinaires, retardée deux jours par la présence de plusieurs centaines de manifestants, a finalement débuté vendredi matin. Encadrés par un important dispositif de gendarmerie, les vétos ont entamé l’abattage de près de 200 bovins.

La préfecture de l’Ariège a indiqué que « la situation est désormais sous contrôle » après l’évacuation forcée des protestataires dans la nuit de jeudi à vendredi. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé l’interpellation de quatre personnes.

Une vaste zone de vaccination obligatoire

Face à la progression de la DNC, le ministère de l’Agriculture a décidé d’étendre le périmètre vaccinal. Huit départements du Sud-Ouest sont désormais concernés : l’Aude, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques (hors zones déjà réglementées), les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Pyrénées et l’Ariège.

Dans ce périmètre, la vaccination de tous les bovins devient obligatoire et intégralement financée par l’État. Les mouvements de bétail sont strictement limités : aucune sortie n’est autorisée, sauf en direction d’un abattoir.

Une aide d’urgence pour les éleveurs touchés

Pour tenter d’apaiser les inquiétudes, la région Occitanie a annoncé le déblocage d’un fonds d’urgence de 300 000 euros destiné aux éleveurs dont les troupeaux ont été contaminés ou abattus. « La situation sanitaire est grave, mais les éleveurs ne doivent pas en supporter seuls les conséquences », a déclaré la présidente de la région, Carole Delga.

Trois départements occitans – l’Ariège, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales – ont déjà signalé des foyers de dermatose nodulaire.

Une crise sanitaire et sociale qui perdure

Alors que le virus continue de progresser et que les éleveurs jugent les mesures gouvernementales trop radicales, la confrontation semble partie pour durer. Les syndicats agricoles menacent de nouvelles actions d’ampleur dans les jours à venir.

Le gouvernement, lui, défend une ligne de fermeté afin d’éviter une crise sanitaire nationale. Entre impératifs vétérinaires et détresse du monde rural, la gestion de la DNC pourrait bien devenir un nouveau point de rupture entre l’État et les agriculteurs.

🔴 #DNC – La CR sur @BFMTV : « À force de tuer les troupeaux, on va éradiquer le cheptel bovin français. »

Invitée sur BFMTV, Karine Duc, agricultrice, présidente de la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne et membre de la Coordination Rurale, a porté la voix du terrain face à… pic.twitter.com/UkMaETEcu4 — Coordination Rurale (@coordinationrur) December 12, 2025