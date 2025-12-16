Ukraine-Russie : la liberté d’expression muselée

Dans une déclaration à la presse, Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, annonce que des sanctions vont être prises contre l’ex-militaire Xavier Moreau, ressortissant franco-russe, considéré comme un « relais de la propagande du Kremlin ».

Sommes-nous revenus aux temps de l’Inquisition ou aux années 30 avec la censure du régime nazi ?

Dès les premières heures de l’attaque russe contre l’Ukraine, en février 2022, les médias favorables au Kremlin ont été interdits en France et en Europe, notamment les chaines de télévision Russia Today (RT) et Sputnik, considérées comme des instruments de l’influence russe en France. Pourtant, l’ex-militaire saint-cyrien franco-russe, Xavier Moreau, a continué à donner régulièrement des infos via son Centre d’analyses Politico-stratégiques STRATPOL, considérées comme tendancieuses par les instances franco-européennes. Il fallait donc le sanctionner. C’est chose faite.

Douze agents de déstabilisation

Dans une déclaration à la presse, Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et accessoirement ministre français des Affaires étrangères, annonce que des sanctions vont être prises contre douze propagandistes favorables à Moscou. Après avoir annoncé l’immobilisation des fonds russes en Belgique, (le vol?), il dit exactement ceci : « Et puis les sanctions à l’encontre de douze agents de la déstabilisation russe en Europe, douze responsables des ingérences étrangères ou des ingérences numériques étrangères. Et je veux citer notamment les sanctions qui vont être décidées aujourd’hui à l’encontre de Xavier Moreau, ressortissant franco-russe, basé en Russie, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe, ou encore les sanctions qui cibleront John Mark Dougan, responsable d’ingérences numériques en Europe et en particulier l’un des artisans de cette campagne que les services français de VIGINUM ont dénoncé, Storm-1516, et qui a visé à plusieurs reprises le débat public français et européen. »

Bon, on a compris. Il n’y a qu’une vérité, la vérité officielle, celle à laquelle on est prié de croire sans se poser de question. Comme au 13ᵉ siècle avec l’Inquisition ou comme dans les années 30 avec Goebbels ! Toute voix discordante sera anéantie.

À quand les procès en sorcellerie et les grands bûchers devant les cathédrales médiatiques ?

