Chine vs USA : Ça va mal finir !

Donald Trump a déclaré la guerre (commerciale) à la Chine. Xi Jinping, impassible, déploie des contre-mesures qui irritent le locataire de la Maison Blanche. Jusqu’où ira l’escalade entre ces deux géants qui veulent imposer leur leadership ?

L’affront ne restera pas impuni. En suspendant, pour 90 jours, les droits de douane réciproques pour tous les pays sauf pour la Chine, Donald Trump a signé une déclaration de guerre avec l’Empire du Milieu. Une guerre commerciale, pour l’instant, mais qui pourrait tourner au vinaigre si Pékin prend la mouche.

La tutelle américaine

Certes, les États-Unis sont la première puissance économique, financière et commerciale du monde, ils disposent de l’armée la plus puissante de la planète (800 bases, implantées dans 177 pays) et leur domination culturelle, n’a pas d’équivalent. L’avènement des grandes entreprises de la tech au 21ᵉ siècle (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) associées à l’hégémonie du dollar permettent à l’Oncle Sam de régner sans partage sur tous les continents. Difficile d’échapper à la tutelle américaine.

On l’a vu encore une fois avec la décision folle de Donald Trump d’imposer des droits de douane additionnels aux produits importés. La panique s’est emparées des marchés financiers. Tous les pays sont allés négocier. « Ils sont tous venus me lécher le c. », s’amuse Donald Trump avec la délicatesse qui le caractérise.

Les représailles chinoises

Tous ? Pas tout à fait. La Chine a réagi à ce diktat trumpiste. Elle a relevé à son tour ses droits de douane à 84% pour les produits américains. D’où la colère de Trump qui a encore relevé les droits douane des produits chinois de 125%.

Le bras de fer entre les deux plus grandes puissances économiques a provoqué quelques remous sur les places financières. Mais le contentieux est loin d’être réglé. « La menace d’escalade des droits de douane des États-Unis contre la Chine constitue une erreur qui s’ajoute à une erreur, a déclaré le ministère chinois du Commerce. La Chine se battra jusqu’au bout ». Une plainte a même été déposée à l’OMC.

Une guerre des égos

L’affrontement entre les deux titans sera sans merci. Le timbré de Washington n’est pas près de céder un pouce de son autorité. Son orgueil l’en empêche, sa suffisance le lui interdit.

De son côté, Xi Jinping est au centre d’un culte de la personnalité depuis son accession au pouvoir, en 2013, qui fait de ce dictateur charismatique, un demi-dieu. Et un demi-dieu, ne doit pas décevoir.

Car la Chine a des atouts. 35% des biens de consommation sont made in china. Elle est à la pointe de l’innovation (46% des brevets déposés dans le monde en 2022 sont chinois). Enfin, elle a l’armée la plus nombreuse de la planète avec 2 millions de soldats.

L’Empire du Milieu a signé des accords de coopération avec la Russie, mais aussi avec l’Iran. On voit mal Donald Trump aller bombarder Téhéran, comme il le dit, sans risquer des représailles militaires. Ou bien provoquer Moscou en lui imposant une paix inacceptable dans son conflit avec l’Ukraine.

Dans cette confrontation USA vs Chine tout peut arriver. Donald Trump veut conserver le leadership du monde. Xi Jinping entend le lui ravir. La guerre a bel et bien commencé.

La vraie guerre a commencé. Elle est économique. Elle oppose la Chine et les USA. Nous en serons à coup sûr les victimes collatérales. — Gabriel Lantrac (@GLantrac) April 4, 2025

🇺🇸 « Les pays m’appellent pour embrasser mon cul et négocier les tarifs douaniers ». « Le congrès dit, peut-être que l’on devrait négocier, laissez-moi négocier, personne ne négocie comme je le fais ». Il sait que l’Europe est insignifiante et que ça se joue entre les USA, la Chine… pic.twitter.com/2N0wReTeCw — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) April 9, 2025