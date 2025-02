Les vaccins anti-Covid bientôt interdits aux États-Unis ?

Alors que des personnalités médicales plaident dans Le Monde pour la vaccination des femmes enceintes, y compris contre la covid-19, les États-Unis envisagent d’interdire les vaccins ARNm pour tous les Américains !

C’est une véritable bombe que publie aujourd’hui le Dailymail. Le média en ligne annonce qu’une nouvelle orientation radicale se dessine aux États-Unis avec la nomination de personnalités qualifiées « d’antivax » aux postes clés de la santé publique américaine.

Le Dr Jay Bhattacharya, pressenti pour diriger les National Institutes of Health (NIH), s’est déclaré en faveur d’une suspension des vaccins ARNm. Signataire du Hope Accord, il soutient l’existence d’un lien causal entre ces vaccins et une augmentation des décès dans le monde.

Robert F. Kennedy Jr. qui doit prendre la tête du Département des Services Humains (HHS), a également exprimé des réserves quant à la sécurité des vaccins, tandis que plusieurs de ses conseillers ont relayé des théories considérées comme conspirationnistes sur les réseaux sociaux.

Le Dr Aseem Malhotra, un cardiologue britannique pressenti pour un rôle consultatif en santé dans les nouveaux départements de santé de Kennedy, a appelé à la suspension et à la réévaluation des vaccins.

Cette position marque un changement radical par rapport au premier mandat de Trump, durant lequel l’Operation Warp Speed avait permis le développement accéléré des vaccins Covid.

Les autorités sanitaires rapportent que sur 270 millions d’Américains vaccinés, environ 14 000 demandes d’indemnisation pour préjudices ont été déposées.

Deux États, l’Idaho et le Montana, étudient déjà une législation visant à interdire les vaccins Covid à ARNm. Cette tendance pourrait s’étendre si les nominations proposées se concrétisent. Les législateurs proposant ces règles ont soulevé des craintes que les vaccins puissent « s’intégrer » dans l’ADN humain, une théorie qui semble gagner du terrain chez un certain nombre de scientifiques.

Pendant ce temps, en France, 52 personnalités du monde médical écrivent dans une tribune publiée par Le Monde que « la vaccination maternelle doit être une priorité de santé publique ». Les vaccins contre la grippe, la covid-19 et la coqueluche notamment pourraient éviter e nombreuses hospitalisations des mères et des nourrissons, affirment-ils.

On s’étonne quand même que ces personnalités médicales réputées aient besoin du « soutien » (sans doute financier) pour publier un article de presse…

