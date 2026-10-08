Anne Carson, le Nobel qui réconcilie la Grèce antique et la littérature contemporaine

Le prix Nobel de littérature 2026 récompense l’écrivaine canadienne Anne Carson, une poète, traductrice et universitaire qui n’a cessé de faire dialoguer les textes de l’Antiquité avec les interrogations du monde contemporain. Une œuvre érudite, mais profondément libre, qui fait voler en éclats les frontières entre poésie, récit, essai et théâtre.

Il fallait peut-être une écrivaine qui refuse les catégories pour recevoir le Nobel de littérature. Anne Carson, née à Toronto en 1950, est distinguée par l’Académie suédoise pour « son œuvre audacieuse et inventive qui, dans un dialogue ludique avec la tradition classique, a créé de nouvelles formes pour la littérature contemporaine ».

Une formule qui résume parfaitement un parcours littéraire hors norme.

Carson n’est pas seulement poète. Elle est aussi spécialiste de la littérature classique, traductrice du grec ancien, essayiste et enseignante dans plusieurs universités. Depuis ses premiers travaux, elle poursuit une même quête : comprendre les mots pour mieux les réinventer.

Quand Sappho rencontre la littérature moderne

La Grèce antique occupe une place centrale dans son œuvre. Mais Carson ne considère jamais les textes anciens comme des monuments figés. Elle les déconstruit, les traduit, les confronte à d’autres écrivains et les transforme pour leur donner une nouvelle vie.

Ses traductions de Sappho, de Sophocle ou d’Euripide sont ainsi considérées comme de véritables créations littéraires.

Dans Eros the Bittersweet, publié en 1986, elle explore le désir amoureux à partir d’un mot de Sappho qui associe le plaisir et la souffrance. Pour Carson, l’amour naît précisément de cette distance entre celui qui désire et celui qui est désiré.

Cette manière de faire dialoguer plusieurs voix deviendra l’une des signatures de son écriture.

Elle rapproche ainsi le poète grec Simonide de Keos du poète Paul Celan, ou le chroniqueur antique Thucydide de Virginia Woolf. Les siècles disparaissent. Les textes se répondent.

Une littérature qui refuse les frontières

Dans The Glass Essay, publié en 1995, Carson brouille déjà les frontières entre poésie, récit autobiographique et essai. Une femme abandonnée par son mari retourne auprès de sa mère dans les paysages désolés des landes anglaises. Sur son chemin l’accompagne l’œuvre d’Emily Brontë.

Le texte devient alors simultanément récit de séparation, réflexion sur la solitude et lecture de l’œuvre de Brontë.

Quelques années plus tard, avec Autobiography of Red, Carson s’empare d’un fragment attribué au poète grec Stésichore et du mythe de Géryon, le monstre rouge aux ailes affronté par Héraclès.

Elle transforme le monstre antique en adolescent sensible et vulnérable. Le récit mythologique devient un roman d’apprentissage contemporain, traversé par l’amour, la violence, la sexualité et la souffrance.

L’Antiquité n’est plus un passé lointain : elle devient une matière vivante pour raconter le présent.

L’humour contre l’ennui

Anne Carson revendique également une relation très particulière avec l’humour. Elle a un jour décrit l’ennui comme son « ennemi juré ».

Cette volonté de surprendre traverse notamment The Beauty of the Husband, publié en 2001. Le livre raconte une relation conjugale douloureuse en vingt-neuf épisodes, chacun introduit par des vers de John Keats.

La poésie romantique et la brutalité d’une séparation conjugale se retrouvent ainsi face à face. Carson juxtapose le sublime et le quotidien, l’érudition et l’ironie, pour créer une forme littéraire difficile à classer.

Nox, le livre du deuil

Avec Nox, publié en 2010, Carson aborde une dimension plus intime de son œuvre.

Le livre est consacré à son frère Michael, mort au Danemark en 2000 dans des circonstances mystérieuses. Il prend la forme d’un objet littéraire singulier : une boîte contenant un long accordéon de photographies, de lettres, de textes et de fragments.

À cette histoire personnelle s’ajoute celle d’un autre frère disparu, celui du poète latin Catulle. Carson traduit l’élégie 101 de Catulle et fait entrer son propre deuil en résonance avec celui d’un écrivain mort il y a plus de deux millénaires.

Chez Carson, la littérature devient ainsi un lieu où les morts continuent de parler aux vivants.

Inventer de nouvelles formes

Cette liberté formelle ne s’est jamais démentie.

Dans Float, publié en 2016, Carson propose vingt-deux petits livres autonomes qui peuvent être lus dans n’importe quel ordre. Avec Wrong Norma, en 2024, elle poursuit cette exploration en mêlant textes, performance, arts visuels et recherche universitaire.

Elle travaille également avec des artistes plasticiens, des chorégraphes et des metteurs en scène d’opéra et de théâtre.

C’est précisément cette capacité à sortir des cadres traditionnels que le Nobel entend saluer.

Une Nobel contre les frontières

Avec Anne Carson, le Nobel de littérature récompense donc moins un genre littéraire qu’une liberté d’écriture.

Poésie, traduction, récit, essai, théâtre, arts visuels : l’écrivaine canadienne refuse de choisir. Elle préfère faire circuler les formes et les époques, convoquant aussi bien Sappho et Catulle que Emily Brontë, Virginia Woolf ou Paul Celan.

Son œuvre repose sur une conviction simple : les textes anciens ne sont jamais vraiment morts lorsqu’un écrivain trouve une manière nouvelle de les faire parler.

C’est sans doute là que réside l’originalité profonde du Nobel 2026 : en distinguant Anne Carson, l’Académie suédoise récompense une littérature qui ne cesse de se réinventer en faisant dialoguer les siècles.