Le logement, un enjeu transfrontalier

La conférence consacrée aux problématiques du logement dans l’espace transfrontalier, à Thionville le 14 mars 2024, a mis en lumière l’urgence s’attaquer à ce sujet essentiel. Entretien avec Roger Cayzelle, président de l’Institut de la Grande Région.

Pourquoi une conférence sur le logement dans l’espace de la Grande Région : Lorraine, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg et Wallonie ?

La Grande Région, c’est un territoire de 65 401 km² comptant près de 11,5 millions d’habitants au cœur historique de l’Europe. Or, le système est complètement grippé au niveau de la construction puisque le Luxembourg, qui est le réacteur de la Grande Région, n’offre plus suffisamment de logements à ses résidents. Par conséquent, ceux-ci s’installent du côté belge, allemand ou lorrain et font monter les prix obligeant les accédants à la propriété ou a la location disposant de moins de revenus à s’installer plus loin.

Donc, on ne construit pas assez de logements…

En effet, on ne construit pas suffisamment de logements dans cet espace de la Grande Région. Et les logements qui sont construits le sont souvent pour des gens qui ont les moyens. Cela crée une fracture sociale évidente dans un certain nombre de territoires. D’où l’intérêt de cette conférence avec des élus et des techniciens pour tenter de savoir quels sont les flux résidentiels et notamment qui s’installe hors du Luxembourg, ce qu’il convient de construire, où il faut construire ? Cela suppose de mettre en place un observatoire sur cette question pour savoir ce qui se passe. La Grande Région doit se saisir de cet enjeu.

Quel avenir pour cette Grande Région que l’on connaît mal ?

Ce dispositif politique créé en 1995 dispose d’outils intéressants. Il soutien des coopérations transfrontalières en s’appuyant notamment sur un programme Interreg mais elle manque à l’évidence de visibilité, notamment autour d’objectifs portés politiquement avec plus de détermination, un peu d’ailleurs à l’image ce qui se passe au niveau européen. Cela passe par une meilleure gouvernance et l’affirmation d’une ambition plus lisible et plus mobilisatrice qui corrige notamment les déséquilibres qui sont en train de se développer dans l’espace transfrontalier.

Le 7 novembre 2024, nous organisons une conférence à Esch-sur-Alzette pour mettre à plat toutes ces questions.

