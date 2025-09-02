Le GPS d’Ursula et les fake news

La presse mondiale a repris les infos de la porte-parole de la présidente de la Commission européenne selon lesquelles l’avion d’Ursula von der Leyen aurait été victime d’un brouillage de GPS attribué à la Russie. Or, tout est faux.

Les faits se sont déroulés le 1er septembre 2025. Alors que l’avion transportant Ursula von der Leyen était en approche de l’aéroport de Plovdiv (Bulgarie), l’appareil aurait subi une panne totale du signal GPS. Les autorités bulgares ont aussitôt suspecté un brouillage intentionnel dû à « une interférence russe ».

Des orbites pendant environ une heure ?

Privés de navigation par satellite, « les pilotes ont dû se fier à des cartes papier pour guider l’avion » jusqu’à l’atterrissage après avoir fait des orbites autour de l’aéroport « pendant environ une heure » selon les grandes agences presse et leurs abonnés.

À lire ces journaux, on apprend qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé : depuis l’invasion russe en Ukraine en 2022, les États européens frontaliers de la Russie ont signalé de nombreux incidents similaires de brouillage ou de falsification (spoofing) de GPS touchant l’aviation, la navigation maritime, les drones, etc.

Les autorités bulgares ont confirmé la disparition du signal GPS à l’approche de Plovdiv, ce qui a entraîné la bascule vers des systèmes de navigation classiques au sol. La Commission européenne a indiqué que cet incident venait renforcer son engagement à accroitre les capacités de défense européenne, en particulier face à ce type de menaces hybrides ou électroniques.

La porte-parole de la Commission, Arianna Podestà, a dénoncé les interférences russes comme « délibérées et hasardeuses ». Le Kremlin, de son côté, a nié toute responsabilité, qualifiant ces allégations d’incorrectes.

Qui dit vrai ?

Pour avoir une petite idée de ce qui s’est passé, il faut consulter Flightradar24. Il s’agit d’un site web de traçage de vols du trafic aérien qui affiche des informations en temps réel sur le vol des avions commerciaux ou privés grâce aux données transmises par le transpondeur ADS-B équipant les aéronefs.

Et que dit Flightradar24 à propos du vol de von der Leyen le 1er septembre 2025 ? « Nous voyons des rapports médiatiques concernant des interférences GPS affectant l’avion transportant Ursula von der Leyen à Plovdiv, Bulgarie. Certains rapports affirment que l’avion a été en attente pendant une heure. Voici ce que nous pouvons déduire de nos données. Le vol était prévu pour durer une heure et 48 minutes. Il a duré une heure et 57 minutes. Le transpondeur de l’avion a signalé une bonne qualité de signal GPS du décollage à l’atterrissage. » Soit neuf minutes de plus et non pas une heure.

Autrement dit, il n’y a pas eu de panne GPS, pas d’attente d’une heure avant l’atterrissage. C’est du bluff. Un mensonge de plus pour mettre en cause la Russie et lui prêter des intentions malveillantes à l’égard de nos dirigeants…

Un casus belli pour tenter d’entraîner l’Europe dans la guerre contre la Russie?

