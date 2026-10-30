France Palestine Solidarité : rassemblement à Nancy

L’association France Palestine Solidarité de Lorraine Sud appelle à un rassemblement ce vendredi 30 octobre de 17h à 19h, place Maginot à Nancy.

Les militants interpelleront la population pour :

demander l’arrêt du génocide à Gaza

demander l’arrêt du nettoyage ethnique ne Cisjordanie

appeler le gouvernement et l’UE à prendre de réelles sanctions économiques, diplomatiques et militaires envers Israël

Poursuivre les actions pour la protection du peuple Palestinien.

Le rassemblement est soutenu par la France Insoumise, le parti socialiste, le parti des travailleurs, le syndicat FSU, le Syndicat des Avocats de France, l’association des travailleurs maghrébins de France et le mouvement des Écologistes.