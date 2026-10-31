RN4 et RN44 : la Région Grand Est investit 7,1 millions d’euros pour améliorer la sécurité routière

La Région Grand Est lance un programme de modernisation des routes nationales RN4 et RN44. Trois premiers panneaux à messages variables, associés à des caméras de surveillance du trafic, seront installés en novembre 2026 à La Veuve, Esternay et Mittelbronn.

Accidents, ralentissements, véhicules immobilisés : les automobilistes qui empruntent quotidiennement la RN4 et la RN44 ne disposent pas toujours des informations nécessaires pour anticiper les difficultés de circulation. La Région Grand Est entend combler cette lacune en déployant de nouveaux équipements de surveillance et d’information.

Depuis le 1er janvier 2025, la collectivité a pris en gestion 525 kilomètres de routes nationales et d’autoroutes non concédées. Une responsabilité nouvelle qui l’oblige à moderniser un réseau dont les équipements sont jugés insuffisants, notamment sur les RN4 et RN44.

Trois premiers panneaux installés en novembre

Le premier volet de cette modernisation sera visible dès novembre 2026, avec l’installation de trois panneaux à messages variables (PMV), associés à des caméras de surveillance du trafic.

Trois sites ont été retenus :

Le 4 novembre, à La Veuve (Marne), sur la RN44 dans le sens Reims-Châlons-en-Champagne. Coût estimé : 450 000 euros.

Le 5 novembre, à Esternay (Marne), sur la RN4 dans le sens Paris-Nancy. Coût : 440 000 euros.

Le 20 novembre, à Mittelbronn (Moselle), sur la RN4 dans le sens Phalsbourg-Nancy. Coût : 710 000 euros.

Soit un investissement initial de 1,6 million d’euros.

Ces installations ne se limiteront pas à la pose de panneaux. Les travaux comprendront également les portiques, les caméras, les raccordements à la fibre optique régionale, à Losange, ainsi qu’au réseau électrique. Des aires d’arrêt seront également aménagées afin de permettre aux techniciens d’intervenir et d’assurer la maintenance des équipements en toute sécurité.

Mieux informer les automobilistes pour prévenir les accidents

L’objectif est de permettre aux conducteurs d’être alertés suffisamment tôt en cas d’incident ou de difficulté sur leur parcours.

Les panneaux pourront diffuser des messages adaptés aux conditions de circulation : accident, véhicule immobilisé ou ralentissement. Les automobilistes disposeront ainsi d’une information en amont pour adapter leur conduite et, si nécessaire, modifier leur itinéraire.

Les caméras permettront parallèlement aux équipes chargées de l’exploitation du réseau de disposer d’une meilleure visibilité sur la situation du trafic, de repérer plus rapidement les incidents et de faciliter l’organisation des interventions.

La Région souligne que les RN4 et RN44 ne bénéficient pas aujourd’hui d’un dispositif de supervision comparable à celui de l’A31 sur le sillon lorrain.

Ces trois premières installations doivent donc contribuer à combler une partie du retard d’équipement de ces axes particulièrement importants pour les déplacements régionaux et les liaisons entre les territoires.

Un programme de 7,1 millions d’euros jusqu’en 2029

Les travaux de novembre constituent la première étape d’un programme plus vaste, prévu sur la période 2026-2029.

La Région Grand Est prévoit une enveloppe globale de 7,1 millions d’euros pour équiper 23 sites sur les RN4 et RN44.

Il s’agit notamment de compléter progressivement les dispositifs d’information, de renforcer la surveillance du trafic et d’améliorer les moyens d’intervention sur ces deux axes.

« Si nous avons repris ces routes, c’est parce que je refuse que les habitants du Grand Est continuent de subir les conséquences d’années de sous-investissement. Prendre cette responsabilité nous oblige à obtenir des résultats rapides », explique Franck Leroy, président de la Région Grand Est.

Il ajoute que les usagers doivent pouvoir bénéficier d’une route « mieux surveillée, une alerte au bon moment et des interventions facilitées ».

Un chantier de longue haleine

En prenant la responsabilité de 525 kilomètres de routes nationales et d’autoroutes non concédées, la Région Grand Est s’est engagée dans un vaste chantier de modernisation.

Les trois premiers panneaux à messages variables constituent une première réponse aux insuffisances du réseau. Mais le programme devra se poursuivre pour que les automobilistes bénéficient, sur ces axes, d’un niveau d’information et de surveillance comparable à celui d’autres infrastructures régionales.

Pour les usagers de la RN4 et de la RN44, l’enjeu est concret : être mieux informés des dangers, anticiper les difficultés et circuler dans de meilleures conditions de sécurité.