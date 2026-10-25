Marine Le Pen à Orléans : la « renaissance » comme promesse de conquête du pouvoir

À six mois de la présidentielle de 2027, la cheffe de file du Rassemblement national a lancé sa campagne sur fond de crise politique et sociale. À Orléans, elle promet une rupture avec les gouvernements précédents, mise sur le rétablissement de l’autorité de l’État.

Le décor est planté, le calendrier enclenché. Ce dimanche 25 octobre, à Orléans, Marine Le Pen a donné le coup d’envoi de sa campagne pour l’élection présidentielle de 2027. Devant plusieurs milliers de sympathisants réunis sous haute surveillance policière, la dirigeante du Rassemblement national a placé son intervention sous le signe de la « renaissance » de la France.

L’objectif est clair : dépasser l’image d’un parti de protestation pour apparaître comme une formation prête à gouverner. Dans un pays traversé par les tensions sociales, les inquiétudes sur le pouvoir d’achat et les interrogations sur l’autorité de l’État, Marine Le Pen entend convaincre qu’une autre majorité est possible.

« Construire la France de demain »

Dès l’ouverture de son discours, la candidate a fait référence à Jeanne d’Arc, figure historique intimement liée à Orléans. Une manière d’inscrire son intervention dans un récit national et de donner une dimension symbolique à son entrée en campagne.

Son message central : la France ne serait pas condamnée au déclin. Marine Le Pen attribue la situation actuelle aux responsables politiques qui se sont succédé au pouvoir, plutôt qu’aux Français eux-mêmes. Elle veut ainsi opposer aux discours qu’elle juge pessimistes une promesse de redressement national.

« Construire la France de demain », plutôt que revenir à celle d’hier : la formule résume sa volonté affichée de combattre l’image passéiste souvent associée à son mouvement. La candidate appelle à un « basculement intellectuel » et dénonce ce qu’elle qualifie de nouveaux obscurantismes, citant notamment l’islamisme et ce qu’elle appelle l’« écologie punitive ».

Cette rhétorique vise à élargir son audience au-delà de son socle électoral traditionnel, en présentant le RN comme un parti de transformation et non plus seulement comme une force de contestation.

Sécurité : le retour de l’autorité au cœur du discours

La question de la violence a occupé une place importante dans cette séquence politique. Marine Le Pen entend faire du rétablissement de l’ordre l’un des piliers de son projet présidentiel.

Elle a dénoncé une violence qu’elle estime toujours plus grave et s’en est prise à La France insoumise ainsi qu’aux militants antifascistes, qu’elle accuse de nourrir l’intolérance et les affrontements politiques.

Le contexte orléanais donnait à ces déclarations une résonance particulière. Le congrès du RN s’est déroulé sous un dispositif de sécurité exceptionnel, tandis qu’une manifestation contre l’extrême droite avait rassemblé, la veille, entre 13 000 personnes selon la préfecture et 26 000 selon les organisateurs.

Le choix d’insister sur l’ordre public permet au RN de conforter l’un de ses principaux marqueurs politiques. Il lui reste cependant à démontrer comment ses propositions répondraient concrètement aux différentes formes de violence, sans réduire les tensions sociales et politiques à une seule opposition entre ordre et désordre.

Jeunesse et travail : combattre le départ des jeunes Français

Marine Le Pen a également abordé la question de la jeunesse et de l’accès à l’emploi. Elle souhaite favoriser une entrée plus précoce des jeunes dans le monde du travail et mettre un terme à ce qu’elle décrit comme une « hémorragie » de jeunes Français partant chercher de meilleures perspectives à l’étranger.

Ce thème touche à plusieurs préoccupations : les difficultés d’insertion professionnelle, le coût du logement, les perspectives de carrière et le sentiment de déclassement d’une partie de la population.

Un duo Le Pen-Bardella pour préparer l’alternance

Le lancement de campagne s’inscrit dans une stratégie de répartition des rôles entre Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Réélu la veille à la présidence du RN avec 98,98 % des suffrages, Jordan Bardella conserve la direction du parti tandis que Marine Le Pen se concentre sur la conquête de l’Élysée. Elle a par ailleurs renoncé à présider le groupe RN à l’Assemblée nationale, fonction désormais occupée par Sébastien Chenu.

Cette organisation doit permettre au mouvement de présenter une équipe prête à gouverner et de rassurer les électeurs sur sa capacité à exercer le pouvoir.

L’alliance avec Éric Ciotti et son parti, l’Union des droites pour la République (UDR), s’inscrit dans cette volonté de rassemblement. À Orléans, l’union des droites a été présentée comme un levier pour élargir la base politique de la candidate.

Mais cette stratégie comporte aussi des défis : préserver la cohésion du mouvement, préciser les responsabilités de chacun et transformer une dynamique électorale en majorité politique durable.

Une campagne lancée dans un climat de tensions

Le meeting s’est tenu dans un contexte particulièrement tendu. La veille, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté contre la tenue du congrès du RN. Les autorités avaient mobilisé environ 3 000 membres des forces de l’ordre et des services de secours pour sécuriser l’événement.

À l’échelle nationale, les mobilisations sociales contre la vie chère et la politique gouvernementale témoignent d’un climat de mécontentement que les différents partis cherchent à traduire en perspectives politiques.

Le RN entend profiter de cette situation pour se présenter comme l’alternative à un système dont il dénonce les échecs. Marine Le Pen veut notamment incarner une rupture avec les présidences de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.

Reste une question essentielle : cette volonté de rupture peut-elle se transformer en projet suffisamment précis pour répondre aux difficultés économiques et sociales du pays ?

La promesse présidentielle à l’épreuve des propositions

À Orléans, Marine Le Pen a surtout cherché à installer un récit : celui d’une France capable de se relever, d’une autorité publique à restaurer et d’une alternance présentée comme nécessaire.

La candidate veut insuffler de l’optimisme à ses partisans et se placer en position de favorite pour 2027. Mais un discours de campagne ne constitue pas encore un programme de gouvernement. Les orientations annoncées devront être confrontées aux réalités budgétaires, aux contraintes européennes, aux besoins des services publics et aux conséquences concrètes des mesures envisagées.

Le Rassemblement national dispose désormais d’une direction reconduite et d’une candidature clairement mise en avant. La bataille électorale est lancée.

À six mois de la présidentielle, le défi de Marine Le Pen est double : convaincre qu’elle peut incarner la « renaissance » promise et démontrer que cette ambition repose sur des solutions précises.

«Mon Premier ministre sera Jordan Bardella», affirme Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à la présidentielle, à Orléans Toute l’info est à retrouver sur https://t.co/NVs1Rf6rXd https://t.co/As3nIkq53l — CNEWS (@CNEWS) October 25, 2026