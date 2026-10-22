Intelligence artificielle : le Grand Est veut passer des discours aux actes

À Strasbourg, ce 22 octobre, plus de 250 acteurs français, allemands et européens sont attendus pour AIxIA 2026. Objectif affiché : sortir l’intelligence artificielle des promesses marketing pour la confronter aux réalités économiques. Derrière les démonstrations, un enjeu stratégique : permettre aux entreprises européennes d’innover sans perdre la maîtrise de leurs données ni leur souveraineté numérique.

L’intelligence artificielle va-t-elle transformer concrètement les entreprises ou rester, pour beaucoup, une promesse technologique coûteuse et difficile à maîtriser ? C’est l’une des questions qui seront au cœur d’AIxIA 2026, la conférence franco-allemande consacrée à l’intelligence artificielle de confiance, organisée jeudi 22 octobre au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.

Pour sa septième édition, ce rendez-vous se tient pour la première fois dans la capitale alsacienne. Plus de 250 entreprises, start-up, chercheurs, industriels et représentants publics français, allemands et européens sont attendus. Le mot d’ordre, « L’IA passe à l’acte », traduit une volonté : dépasser les discours sur le potentiel de l’intelligence artificielle pour examiner ses applications, ses performances et ses limites.

Car l’enjeu n’est plus seulement de savoir ce que l’IA pourrait accomplir demain. Il est de déterminer ce qu’elle permet déjà, à quel coût et sous quelles conditions de sécurité et de fiabilité.

Souveraineté numérique : l’Europe face à ses choix

Derrière les applications présentées, une question stratégique se pose : comment les entreprises européennes peuvent-elles tirer parti de l’intelligence artificielle tout en gardant le contrôle de leurs données et de leurs infrastructures ?

La qualité des données, la cybersécurité, la fiabilité des systèmes et la puissance de calcul figurent parmi les thèmes annoncés. Ces questions sont déterminantes pour les entreprises qui souhaitent intégrer l’IA à leurs activités sans exposer leurs informations sensibles ni dépendre de solutions qu’elles maîtrisent mal.

L’infrastructure elle-même devient un enjeu. L’entreprise 2CRSi abordera les besoins en puissance de calcul, la consommation énergétique et les nouvelles générations de centres de données nécessaires au développement de l’IA. Autrement dit, la révolution annoncée ne repose pas uniquement sur des algorithmes : elle exige aussi des investissements matériels et énergétiques.

Reste une question que les démonstrations devront contribuer à éclairer : les solutions présentées sont-elles suffisamment fiables, économiquement pertinentes et sécurisées pour être déployées à grande échelle ?

L’IA ne se contente plus de répondre : elle agit

Parmi les temps forts de la conférence, Arno Pons, président du think tank Digital New Deal, présentera les possibilités de l’IA agentique à travers l’exemple de Gen4Travel.

Le principe : dépasser le simple assistant conversationnel pour coordonner plusieurs services et accomplir une succession de tâches. Dans le secteur du voyage, un tel système pourrait rechercher une destination, organiser les transports et l’hébergement, puis proposer des alternatives en cas d’annulation d’un train ou d’un avion.

Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises et les consommateurs. Elle soulève aussi des questions de fiabilité, de sécurité et de maîtrise des données, dès lors qu’une intelligence artificielle intervient dans des démarches concrètes.

La démonstration annoncée doit illustrer ces nouveaux usages dans un cadre européen présenté comme fondé sur la confiance et le contrôle des données. L’intérêt sera de mesurer jusqu’où ces systèmes peuvent réellement aller au-delà de la simple assistance.

Des entreprises régionales à l’épreuve du terrain

L’autre intérêt de cette rencontre réside dans la présentation de solutions développées par des entreprises du Grand Est.

NAMKIN abordera l’importance de la donnée pour obtenir des applications d’IA performantes. VAULTYS traitera des nouveaux risques de cybersécurité. MONSTOCK présentera des applications de l’intelligence artificielle embarquée dans des systèmes autonomes, notamment pour le contrôle des stocks dans les sites logistiques.

Ces exemples doivent permettre de confronter les discours aux besoins opérationnels : automatiser certaines tâches, sécuriser les systèmes ou améliorer la gestion des activités.

Mais la généralisation de ces technologies dépendra de leur capacité à produire des résultats mesurables. Pour les entreprises, l’adoption de l’IA ne constitue pas une fin en soi : elle doit répondre à des besoins précis, justifier les investissements et s’intégrer dans les organisations existantes.

Le pari franco-allemand du Grand Est

Le choix de Strasbourg donne à l’événement une dimension transfrontalière. La Région Grand Est entend tirer parti de sa position au cœur de l’Europe pour rapprocher les entreprises, les chercheurs et les acteurs publics français et allemands.

« Au cœur de l’Europe, le Grand Est a un rôle particulier à jouer », souligne Irène Weiss, vice-présidente de la commission Enseignement supérieur, Recherche et Innovation de la Région Grand Est, qui voit dans ces coopérations un moyen de faire émerger des projets concrets.

Des rencontres professionnelles organisées avec l’Enterprise Europe Network doivent permettre aux participants de nouer des partenariats et de développer de nouveaux projets d’innovation.

La Région s’appuie également sur le Hub européen EDIH Grand Est, un consortium de onze institutions, pour proposer aux entreprises des services de formation et d’accompagnement dans leur transformation numérique. Ces dispositifs bénéficient d’un soutien financier européen.

Des ambitions aux résultats : le véritable test

AIxIA 2026 s’inscrit dans une dynamique de coopération franco-allemande engagée depuis 2019 autour de l’intelligence artificielle, de la recherche, de l’innovation, de l’éthique et de la réglementation.

La conférence entend contribuer à cette stratégie en rapprochant les entreprises des solutions disponibles et des compétences nécessaires à leur déploiement.

Mais le véritable enjeu se situe au-delà de cette journée de rencontres : les échanges déboucheront-ils sur des partenariats durables, des investissements et des applications effectivement déployées dans les entreprises du territoire ?

C’est à cette aune que pourra être mesurée la portée de cette initiative. Car, dans la course mondiale à l’intelligence artificielle, l’Europe ne peut se contenter d’afficher ses ambitions. Elle doit aussi démontrer sa capacité à transformer ses compétences, ses règles et ses coopérations en solutions compétitives.

En pratique : AIxIA 2026 se déroule jeudi 22 octobre, de 9 heures à 17 h 30, au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. L’ensemble de la conférence se tiendra en anglais.