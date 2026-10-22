Montigny-lès-Metz : un centre ferroviaire pour renforcer les trains entre la Lorraine et le Luxembourg

Inauguré le 21 octobre 2026, le nouveau centre de maintenance de Montigny-lès-Metz doit accompagner la hausse du trafic ferroviaire sur le sillon lorrain. Cofinancé par la Région Grand Est et le Grand-Duché de Luxembourg, cet équipement exploité par SNCF Voyageurs pourra assurer l’entretien de 41 rames à deux niveaux. Objectif : améliorer la disponibilité des trains Fluo et répondre à la saturation des lignes.

Le ferroviaire régional change d’échelle en Lorraine. À Montigny-lès-Metz, près de la gare de Metz, un nouveau centre de maintenance entend apporter une réponse concrète à l’augmentation du nombre de voyageurs sur le sillon lorrain, notamment sur les liaisons avec le Luxembourg.

Franck Leroy, président de la Région Grand Est, Yuriko Backes, ministre luxembourgeoise de la Mobilité et des Travaux publics, et Jean Castex, PDG du groupe SNCF, ont inauguré le site le 21 octobre 2026.

Avec un investissement global actualisé de 174 millions d’euros, raccordement ferroviaire compris, cette infrastructure constitue le principal équipement de maintenance financé par la Région Grand Est. La collectivité apporte 124 millions d’euros, tandis que le Luxembourg contribue à hauteur de 50 millions.

Un investissement pour répondre à la saturation des trains

La création de ce centre répond à une difficulté croissante : l’augmentation de la fréquentation des trains régionaux et l’évolution du parc roulant nécessitent des capacités d’entretien supplémentaires.

Jusqu’à présent, l’essentiel de la maintenance des trains Fluo en Lorraine était assuré sur le site de Metz-Sablon. Ses installations ne suffisaient plus à absorber, à elles seules, l’augmentation du nombre de rames et leur utilisation plus intensive.

« Face à la saturation de nos trains, la Région Grand Est a décidé d’accélérer », explique Franck Leroy. Après l’acquisition de 16 nouvelles rames plus longues, la collectivité investit désormais dans un site destiné à assurer leur entretien et à améliorer leur disponibilité quotidienne.

Pour la Région, l’enjeu est de disposer des moyens techniques nécessaires au développement de l’offre ferroviaire. Car l’achat de trains supplémentaires ne suffit pas : encore faut-il pouvoir les entretenir, les préparer et les remettre en circulation dans de bonnes conditions.

41 rames à deux niveaux, dont 16 nouvelles rames normandes

Implanté sur près de 12 hectares, sur une ancienne friche ferroviaire, le centre est dimensionné pour assurer l’entretien, la préparation et le remisage de 41 rames à deux niveaux.

Le parc comprend 25 rames déjà exploitées dans le Grand Est et 16 rames acquises auprès de la Région Normandie. Le montant actualisé de cette acquisition atteint 105 millions d’euros. Leur équipement en système européen de signalisation et de contrôle des trains ERTMS, indispensable à leur circulation au Luxembourg, représente 18 millions d’euros supplémentaires.

Ces nouvelles rames disposent de 556 places assises, contre 337 pour les rames lorraines existantes. Elles doivent ainsi contribuer à augmenter la capacité de transport sur les lignes concernées.

En parallèle, l’ensemble de la flotte fait l’objet d’un programme de rénovation lourde représentant plus de 200 millions d’euros sur la période 2023-2031.

Des installations conçues pour augmenter les capacités de maintenance

Le nouveau centre dispose de quatre voies en atelier et de sept voies électrifiées destinées au remisage et à la préparation des trains.

Ces équipements doivent permettre de réaliser les opérations d’entretien et de contrôle technique tout en facilitant la préparation des rames avant leur mise en circulation. Le faisceau de remisage pourra également être étendu à dix voies si les besoins augmentent.

Le site est exploité par SNCF Voyageurs. Quelque 80 cheminots y apporteront leurs compétences à l’entretien des 41 rames du parc lorrain.

Pour Jean Castex, cet équipement doit accompagner les ambitions ferroviaires du sillon lorrain et améliorer le service rendu aux voyageurs.

Le Luxembourg mise sur la coopération transfrontalière

Au-delà de ses dimensions techniques, le projet illustre la coopération entre la Région Grand Est et le Grand-Duché de Luxembourg.

Les déplacements transfrontaliers occupent une place importante dans les mobilités lorraines. Le financement luxembourgeois, à hauteur de 50 millions d’euros, traduit l’intérêt partagé pour le développement des capacités ferroviaires sur cet axe.

« La mobilité ne s’arrête pas aux frontières, notre ambition non plus », souligne Yuriko Backes, qui présente le centre comme le résultat d’une vision commune en faveur d’un transport plus fiable et plus durable.

Cette coopération doit permettre de mieux accompagner les besoins des voyageurs entre la Lorraine et le Luxembourg, alors que les capacités des trains et les moyens de maintenance constituent deux enjeux étroitement liés.

Un bâtiment conçu avec une ambition environnementale

Le centre intègre également des objectifs environnementaux. Sa conception fait notamment appel à une structure en bois et vise un équilibre énergétique global.

L’éco-conception du bâtiment entend ainsi concilier les contraintes techniques de la maintenance ferroviaire avec une meilleure performance énergétique.

Le projet associe donc renforcement des capacités d’entretien et prise en compte des enjeux environnementaux.

Une pleine capacité attendue pour le service ferroviaire 2027

Mis en service à la fin du mois d’avril 2026, le centre poursuit sa montée en puissance. Sa pleine capacité opérationnelle est attendue pour décembre 2026, en vue du service annuel 2027.

De son côté, SNCF Réseau a modernisé le raccordement ferroviaire afin de faciliter les mouvements des trains entre le réseau national et les installations de maintenance.

L’enjeu est désormais de transformer cet investissement en amélioration concrète pour les voyageurs : davantage de rames disponibles, une maintenance adaptée à l’évolution du trafic et des capacités renforcées sur le sillon lorrain.

Reste que la performance de cette nouvelle infrastructure se mesurera à ses effets sur le quotidien des usagers : disponibilité des trains, capacité d’emport et fiabilité du service. Le centre de Montigny-lès-Metz apporte des moyens supplémentaires à la politique ferroviaire régionale. Son efficacité dépendra aussi de la capacité de l’ensemble du réseau à répondre à la demande croissante de déplacements.