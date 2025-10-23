Sarkozy : On n’en ferait pas un peu too much ?

Réception à l’Élysée avant l’incarcération, cortège funèbre pour accompagner le délinquant en taule, présence de policiers armés dans une cellule de la Santé, visite annoncée du ministre de la Justice… Ça fait beaucoup, non ?

On peut penser ce que l’on veut de Nicolas Sarkozy et de sa condamnation à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne électorale en 2007. On peut penser ce que l’on veut de l’exécution provisoire d’un jugement, même lorsqu’il y a un appel, comme c’est le cas en l’espèce. Mais c’est la loi qui est appliquée et si la loi n’est pas bonne, il faut la changer. Quant au cirque qui entoure l’incarcération du condamné, multirécidiviste, fût-il ancien président de la République, il y a là quelque chose d’indécent.

« Sur le plan humain »

Quatre jours avant son incarcération à la Santé, Sarkozy a été reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron. Pourquoi ? « Il était normal que, sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs » explique l’actuel président de la République. Il ajoute vite : « J’ai eu des propos publics toujours très clairs sur l’indépendance de l’autorité judiciaire dans le rôle qui est le mien ». Est-ce vraiment si clair que ça ?

Le Garde des sceaux, Gérald Darmanin, n’est pas en reste. Il ira voir le détenu « en tant que ministre de la Justice », dit-il. Il précise sur France Inter que Nicolas Sarkozy est « présumé innocent tant qu’il n’a pas été condamné définitivement » et ajoute : « Un ministre de la Justice peut aller voir n’importe quel détenu dans n’importe quelle prison quand il le souhaite…. On doit faire attention à la sécurité d’un ancien président ».

Convoi funèbre, avec fleurs et couronnes

Mari 21 octobre, à 8 heures du matin, ses partisans avaient des têtes d’enterrement devant le domicile de Nicolas Sarkozy. Ils étaient venus accompagner leur héraut, non pas à sa dernière demeure, mais à la prison de la Santé. Point de fleurs et de couronnes, mais le portrait officiel du président Sarkozy lorsqu’il était président de la République, la Marseillaise et des drapeaux tricolores.

Histoire de faire oublier sans doute que Sarkozy Nicolas est un repris de justice, plusieurs fois condamné notamment pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire des écoutes (Bismuth) qui lui a valu de porter un bracelet électronique. Condamné en février 2023 pour financement illégal de campagne dans l’affaire Bygmalion (un pourvoi a été déposé), etc., etc.

Mieux protégé que les joyaux du Louvre

Côté sécurité, l’ancien président ne risque pas grand-chose. D’abord, il est seul dans sa cellule et ne croisera jamais d’autres détenus durant la journée. Mais cela ne semble pas suffisant. Ensuite, deux officiers chargés du service de protection de Nicolas Sarkozy vont assurer la sécurité de l’ancien président 24 h/24. Ils sont armés et se trouvent à proximité de la cellule de l’ancien président. Leur rôle ? Accompagner le détenu Sarkozy, mais aussi les agents pénitentiaires quand l’ex-locataire de l’Élysée sort de sa cellule pour aller en promenade, à la salle de sport, à la bibliothèque ou voir un médecin.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a expliqué que l’ancien chef de l’État bénéficie en temps normal « d’un dispositif de protection eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui » et ces mesures ont « été maintenues en détention », a indiqué mercredi le ministre.

Ils sont donc sept fonctionnaires de police qui, à tour de rôle, assurent la sécurité de Sarkozy. L’administration pénitentiaire ne les a cependant pas autorisés à emporter leur téléphone portable, de même qu’elle a refusé de leur laisser les clés de la cellule de l’ex-président. Quand même!

Ces faveurs exceptionnelles accordées au détenu Sarkozy ne sont pas du goût des surveillants de prison qui ont manifesté devant la prison de la Santé. Mais la presse n’était pas là…

« Nicolas Sarkozy n’est pas une victime […] ça ne nous intéresse pas de savoir combien il a de m² dans sa cellule ni quel bouquin il a emmené dans son paquetage » Écoutez bien cette Dame qui fait partie d’une des familles de victimes de l’attentat du DC10 d’UTA ! Elle a… pic.twitter.com/CL8WRg2v86 — Elodie Dvt (@Elo_Dvt87) October 22, 2025