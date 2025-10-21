France
Marc Touati : « La France est la risée du monde »

- 21:54

L’économiste appelle à un « électrochoc » politique avec renouvellement complet des dirigeants, dénonçant une situation « pathétique » où les responsables « font comme si rien ne se passait ».

Marc Touati

Marc Touati dresse un tableau très sombre de la France, qu’il qualifie de « risée du monde ». Il s’appuie sur trois événements récents :

Dégradation de la note par Standard & Poor’s

  • La France passe de AA à A+, avec un mois d’avance sur la date prévue
  • L’agence souligne l’instabilité politique la plus grave depuis 1958
  • Projection : dette publique à 121% du PIB en 2028

Chiffres catastrophiques d’Eurostat

  • La France a le déficit public le plus élevé de la zone euro (5,4% du PIB)
  • Dette publique : 115,8% du PIB, 3e position en Europe
  • La France représente 25% de la dette totale de la zone euro
  • Augmentation de 17,6 points de dette depuis 2019

Budget 2025 : multiplication des hausses d’impôts

  •  Surtaxe sur les grandes entreprises, gel du barème de l’impôt sur le revenu
  • Nouvelles taxes sur les tickets restaurants, mutuelles, petits colis
  • 15-20 milliards de recettes attendues (qu’il juge irréalistes).

Les autres préoccupations

  •  55,4% de la dette française détenue par des non-résidents (dépendance accrue)
  • Dépenses publiques : 57,3% du PIB (2e rang européen)
  • Aucune baisse réelle des dépenses publiques

France