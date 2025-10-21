Marc Touati : « La France est la risée du monde »

L’économiste appelle à un « électrochoc » politique avec renouvellement complet des dirigeants, dénonçant une situation « pathétique » où les responsables « font comme si rien ne se passait ».
Marc Touati dresse un tableau très sombre de la France, qu’il qualifie de « risée du monde ». Il s’appuie sur trois événements récents :
Dégradation de la note par Standard & Poor’s
- La France passe de AA à A+, avec un mois d’avance sur la date prévue
- L’agence souligne l’instabilité politique la plus grave depuis 1958
- Projection : dette publique à 121% du PIB en 2028
Chiffres catastrophiques d’Eurostat
- La France a le déficit public le plus élevé de la zone euro (5,4% du PIB)
- Dette publique : 115,8% du PIB, 3e position en Europe
- La France représente 25% de la dette totale de la zone euro
- Augmentation de 17,6 points de dette depuis 2019
Budget 2025 : multiplication des hausses d’impôts
- Surtaxe sur les grandes entreprises, gel du barème de l’impôt sur le revenu
- Nouvelles taxes sur les tickets restaurants, mutuelles, petits colis
- 15-20 milliards de recettes attendues (qu’il juge irréalistes).
Les autres préoccupations
- 55,4% de la dette française détenue par des non-résidents (dépendance accrue)
- Dépenses publiques : 57,3% du PIB (2e rang européen)
- Aucune baisse réelle des dépenses publiques