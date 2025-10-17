30 ans de prison pour Cédric Jubillar

Cédric Jubillar a été reconnu coupable du meurtre de son épouse, Delphine Aussaguel, et condamné à 30 ans de prison par la cour d’assises du Tarn ce vendredi 17 octobre 2025.

Sans aveux, sans corps, sans scène de crime

Ses avocats ont immédiatement annoncé qu’ils faisaient appel du verdict, et un nouveau procès devrait avoir lieu en 2026.

L’affaire Cédric Jubillar est très médiatisée en France. Delphine, infirmière et mère de deux enfants, a disparu pendant la nuit du 15 au 16 décembre 2020, et son corps n’a jamais été retrouvé. Le procès a duré plus de trois semaines, révélant un accusé manipulation et calculateur dans une affaire sans preuves matérielles, sans aveux, sans corps et sans scène de crime.

Un nouveau procès

La défense a décrit la condamnation comme « violente » et a déclaré qu’elle croyait que les futurs jurés pourraient voir les choses différemment, exprimant l’espoir d’une annulation en appel.

Les parties civiles ont célébré le verdict comme un triomphe de la vérité sur le mensonge.

Il y a désormais une vérité judiciaire. Mais est-ce la vérité tout court ? Difficile à dire en l’état actuel du dossier.