Strasbourg, l’autre capitale du foie gras

La Maison Georges Bruck reçoit le prestigieux label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

La Maison de foies gras de Strasbourg Georges Bruck vient de franchir une étape majeure en recevant officiellement le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) des mains du Préfet de Strasbourg. Une distinction que Vincent Heusch, actuel dirigeant, a reçue avec fierté. Fait remarquable : Georges Bruck est actuellement la seule entreprise française de préparation gastronomique de foies gras à jouir de ce label d’État créé en 2005 par le Ministère de l’Économie et des Finances.

Un patrimoine de plus de 170 ans

Fondée en 1852, la Maison Georges Bruck demeure aujourd’hui la plus ancienne entreprise familiale de foie gras en France. Implantée au cœur de Strasbourg, elle est également la dernière maison alsacienne à perpétuer le savoir-faire singulier de fabrication du « Foie gras de Strasbourg ». Alors que près d’une cinquantaine d’entreprises similaires ont existé dans la région aux XIXe et XXe siècles, Georges Bruck est la seule à avoir traversé six générations sans interruption.

Vincent Heusch souligne l’enjeu : « Notre savoir-faire dans la transformation gastronomique de foie gras de Strasbourg, notre engagement en faveur de la formation de nos cuisiniers, notre ancrage territorial et la notoriété de notre marque correspondent aux critères rigoureux exigés par le label EPV. »

L’art du travail manuel

À l’ère de l’industrialisation, la Maison Georges Bruck reste fidèle à ses principes : la production et la préparation des foies gras, du triage à l’emballage, demeurent 100 % manuelles. Chaque étape respecte scrupuleusement les recettes ancestrales et les traditions qui font la réputation de la maison, dont une formule historique d’épices composée d’une douzaine d’aromates conferrant une empreinte gustative unique.

La transmission de ce savoir-faire repose sur la formation interne des cuisiniers. Vincent Heusch a modernisé cette approche en numérisant les procédés de fabrication, assurant ainsi la pérennité de ce patrimoine gastronomique.

Une réputation mondiale

Avec une production annuelle d’environ 35 tonnes composées de foie gras d’oie (55 %), de foie gras de canard (40 %) et de pâtés fins (5 %), la Maison approvisionne les restaurants internationaux, traiteurs de luxe et épiceries fines du monde entier. Plus de 40 % du chiffre d’affaires — près de 4 millions d’euros en 2024 — provient des ventes à l’exportation vers le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et l’Amérique du Nord.

En France, 58 % de la production reste destinée au marché national, dont une part importante à la région Grand Est.

Vers l’avenir

Cette labellisation marque une nouvelle étape ambitieuse pour la maison, qui vise à renforcer sa présence en France et à l’international. Pauline Heusch, représentante de la sixième génération familiale, se prépare aux côtés de son père à prendre les rênes de l’entreprise. « Ce label incarne la transmission d’un savoir-faire familial que j’ai à cœur de prolonger et de faire rayonner. C’est un engagement vers l’avenir : celui de représenter un savoir-faire français unique à travers le monde ! » affirme-t-elle.