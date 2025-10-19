Audacieux cambriolage au musée du Louvre

Trois ou quatre cambrioleurs ont dérobé ce dimanche matin, une partie des bijoux de la couronne de France, dont neuf pièces ayant appartenu à Napoléons et à l’Impératrice Eugénie, dans la Galerie Apollon du Louvre. La sécurité du plus grand musée du monde pose question.

« Ce sont des professionnels, explique Rachida Dati. Ils rentrent très tranquillement, en quatre minutes, ils brisent les vitrines, ils prennent leur butin et ils s’en vont. C’est très professionnel. » Interviewée par TF1, la ministre de la Culture a confirmé que la couronne de l’Impératrice Eugénie avait été retrouvée au sol, cassée, abandonnée par les cambrioleurs dans leur fuite.

Tout s’est passé très vite, ce dimanche matin, un peu avant 10 heures. Trois ou quatre malfaiteurs, portant des vestes jaune fluo, visage dissimulé par une cagoule, ont placé un monte-charge posé sur un camion le long de la façade du musée, côté quais de Seine. Au premier étage de la Galerie des Antiques, ils ont utilisé une disqueuse pour ouvrir une fenêtre et ont pénétré dans la Galerie Apollon. Ils se sont servis et sont repartis rapidement en empruntant le même monte-charge avant de sauter sur de puissants scooters TMax et de disparaître.

« Des bijoux d’une valeur inestimable »

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a confirmé sur France Inter que ce cambriolage était le fait « d’une équipe manifestement très chevronnée. » Il précise que la procureure de la République de Paris a saisi la Brigade de Répression du Banditisme (BRB) de la police judiciaire de la Préfecture de police de Paris pour mener l’enquête.

Rappelons que la Galerie d’Apollon abrite notamment une partie des diamants de la couronne de France.

Selon les premiers éléments de l’enquête, neuf bijoux impériaux ayant appartenu à Napoléon, à Joséphine et à Eugénie : collier, broche, diadème… ont été dérobés. Ce sont des pièces inestimables de l’histoire française. Parmi ces joyaux, la couronne de l’impératrice Eugénie, par exemple, perdue par les cambrioleurs.

Cette pièce d’orfèvrerie créée par Alexandre-Gabriel Lemonnier fut spécialement créée pour l’impératrice Eugénie à l’occasion de l’Exposition universelle de 1855. Elle est sertie total de 1354 diamants, 1136 roses, 56 émeraudes.

Le plus grand musée du monde

L’audacieux cambriolage de la Galerie Apollon du Louvre a rapidement fait le tour du monde. La question qui se pose est de savoir pourquoi, le plus grand et sans doute le plus riche musée du monde est si peu sécurisé. Les cambrioleurs sont intervenus en plein jour, avec un matériel dérisoire, ils ont agi alors que le musée venait d’ouvrir, ils sont passés sous une caméra de vidéosurveillance, au premier étage de la galerie des Antiques et sont repartis sans être inquiétés.

