Vol au musée de Langres : un trésor numismatique dérobé

Un cambriolage a ciblé ce lundi matin la Maison des Lumières Denis Diderot, selon nos confrères de France 3 Grand Est. Des pièces d’or et d’argent issues d’un trésor découvert en 2011 ont été dérobées.

Au lendemain du cambriolage du Louvres, les agents municipaux de Langres, en Haute-Marne, ont fait la triste découverte en prenant leur service, lundi 20 octobre au matin. Le musée, habituellement fermé le lundi, avait été visité dans la nuit : la porte coulissante d’entrée présentait des traces d’effraction et une vitrine gisait brisée au sol.

Un butin historique visé

Les malfaiteurs ont agi avec méthode, ne s’intéressant qu’à une seule cible : le « trésor du musée », un ensemble de pièces de monnaie découvert en novembre 2011 lors de la rénovation de l’Hôtel du Breuil-de-Saint-Germain. Cette trouvaille exceptionnelle comptait près de 2 000 pièces – 1 633 en argent et 319 en or – frappées entre 1790 et 1840, pour une valeur estimée à environ 90 000 euros.

Conformément à la législation, la moitié du trésor était revenue à l’ouvrier découvreur, l’autre moitié à la Ville de Langres, propriétaire du bâtiment. Une sélection de ces pièces était exposée au public dans une vitrine.

Une enquête est en cours

Les forces de l’ordre, alertées immédiatement, ont inspecté les lieux en présence de la responsable du musée. Les équipes réalisent actuellement un inventaire précis des pièces manquantes. Les enquêteurs privilégient la piste d’un cambriolage ciblé et préparé, survenu dans la nuit de dimanche à lundi.

Ce vol intervient moins de 24 heures après le cambriolage du Louvre, qui a déjà conduit le ministère de l’Intérieur à annoncer un renforcement des dispositifs de sécurité autour des musées français.

Musée fermé, sécurité renforcée

La Maison des Lumières Denis Diderot restera fermée jusqu’à nouvel ordre. La municipalité a mandaté une société de sécurité privée pour assurer la surveillance nocturne en attendant une mise à niveau complète du système de protection.

Dans un communiqué, la Ville de Langres « condamne fermement cet acte de vandalisme et de vol, qui porte atteinte au patrimoine collectif ». Une plainte a été déposée en gendarmerie.