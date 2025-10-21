Conférence-Débat animée par Hélène Banoun, samedi 1ᵉʳ novembre, 17 h 00 – 05 200 Crots (Embrun), Hautes-Alpes. Auteur de : « La Science face au Pouvoir » (Ce que révèle la crise covid-19 sur la biopolitique du XXIe siècle).

« Se protéger contre les infections : vaccins ou immunité naturelle? (Humains et animaux) » tel est le sujet de la conférence-débat animée par Hélène Banoun*, auteur de l’ouvrage : « La Science face au Pouvoir » (Ce que révèle la crise Covid-19 sur la biopolitique du XXIe siècle).

« Avec la pandémie de covid-19, nous sommes brutalement entrés dans l’ère du « biopouvoir », qui prétend s’appuyer sur des « vérités » scientifiques pour imposer des mesures liberticides et totalitaires, écrit l’auteur. Peut-on encore parler de « science » quand le débat est censuré, quand toute critique est discréditée, voire pénalisée et ostracisée ? »

Des chercheurs indépendants

« Loin du pseudo-consensus fabriqué pour étouffer les voix dissidentes, des chercheurs indépendants résistent aux nouveaux dogmes, dont la biologiste Hélène Banoun, qui, avec ce livre, traite des questions cruciales : d’où vient le virus SARS-CoV-2 ? Que sait-on vraiment de cette maladie ? Pourquoi cet acharnement du pouvoir à ne pas la soigner ? Que penser de ces vaccins insuffisamment testés ? Quelles sont les conséquences de l’ARN messager injecté massivement ? Pourquoi tant d’effets indésirables graves ? En quoi cette gestion de crise préfigure-t-elle les prochaines ? Peut-on encore faire confiance aux autorités de santé ? »

Les prochaines conférences-débat

Rencontre dédicace à partir de 15h – Conférence-débat à 17 h 00

Prix d’entrée : 12 € (participation aux frais de transport et hébergement de la conférencière)

Réservation : 06 68 90 87 54

maximumsanté@gmail.com

Asso Guérir autrement/ Sino-Vie

Adresse : Auberge de la Draye

569 chemin de la Draye, Clos Des Thozans Hameau De La Montagne

05200 CROTS

Prochaines conférences



Vendredi 16 janvier 2026 – 19h – Marseille

Grande Librairie Internationale de Marseille – 13001

Présentation du en version italienne et anglaise

Samedi 24 janvier 2026 Romans-Sur-Isère

*Hélène Banoun est Pharmacien-biologiste, elle a été chargée de recherche à l’INSERM, elle est membre de l’AIMSIB (Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante) et participe au CSI (conseil scientifique indépendant).