Thionville : Le principe ACTHIFS candidat aux municipales

Les municipales approchent à grands pas. À Thionville comme ailleurs, il va y avoir du sport. Les équipes commencent à se mettre en ordre de bataille.

À Thionville, une nouvelle aventure politique citoyenne est en marche. Un collectif de femmes et d’hommes engagés vient d’annoncer qu’il se présente aux élections municipales de mars 2026, en dehors des cadres traditionnels des partis politiques.

Gérer avec et pour les habitants

Son nom ? ACTHIFS (Actions citoyennes Thionville-Fensch) rassemble des citoyens convaincus qu’un autre chemin est possible pour servir les citoyens. Le collectif entend notamment rétablir le lien entre les habitants et projeter la deuxième ville du département vers son avenir, en plaçant le dialogue au cœur de sa démarche.

Face aux défaillances perçues des élites politiques et à la défiance croissante envers les institutions, le mouvement ACTHIFS défend l’innovation citoyenne et la démocratie continue comme réponses aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques actuels. « L’intelligence collective permettra de proposer une alternative pertinente, adaptée aux réalités quotidiennes des Thionvilloises et des Thionvillois », affirme le collectif.

Une démarche participative depuis août

L’aventure a officiellement débuté le 30 août au parc Napoléon, dans l’enthousiasme et la convivialité. Depuis, ACTHIFS s’est doté d’une charte éthique coécrite et entame désormais la rédaction participative de son programme.

Prochaine étape : le 24 octobre

Une réunion est prévue vendredi 24 octobre à 20h pour débattre et enrichir les intentions programmatiques. L’inscription est obligatoire sur acthifs.fr. Les scrutins des 15 et 22 mars 2026 approchent à grands pas.

Charte éthique