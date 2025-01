Le ministre de l’Intérieur aux vœux du syndicat Alliance Unsa Police

Quand il s’approche du pupitre, Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, est assez surpris par la foule importante qui se dresse face à lui. L’ambiance est plutôt électrique et cela l’amuse.

Dans cette magnifique salle du musée des Arts forains à Paris, réservée comme chaque année pour les vœux du syndicat de police Alliance, des centaines de policiers, venus de toute la France, réservent une « standing ovation » à leur secrétaire général.

Les revendications des policiers

Fabien Vanhemelryck leader ultra populaire de ce syndicat majoritaire, finit d’égrener les revendications des policiers, plus que jamais déterminés à se faire entendre.

Prié de prendre la parole, et alors que la foule est toujours est en train de scander les « Fa-bien ! Fa- bien ! » de circonstance, le ministre de l’Intérieur, tout sourire, intervient : « Moi, c’est Bruno »

Et la foule d’enchainer « Bru-no ! Bru-no ! »

Ce n’est un secret pour personne : le syndicat Alliance, plutôt proche de la droite, attend beaucoup de son ministre dont il partage les mêmes valeurs.

Quelques minutes plus tôt, le secrétaire général du syndicat désormais allié à Unsa Police déclarait : « Ce n’est pas trahir un scoop de dire que, idéologiquement, nous sommes proches, voire très proches… »

Mais la vigilance reste de rigueur. Les exigences des deux syndicats sont à la hauteur de l’importance de la fonction policière. Il faut, estiment l’ensemble de la profession, redonner du sens à ce métier et revaloriser les salaires. « Nous serons mobilisés devant l’Assemblée nationale lors du vote du budget et, s’il n’est pas en adéquation avec les engagements politiques, nous serons dans la rue ! »

« La honte de la République »

Incapable de dire s’il pourra ou pas honorer engagements et revendication – le budget de la France étant en position pause- Bruno Retailleau a développé ses thèmes favoris. Et notamment sa volonté de lutter contre l’incivilité des élus.

« L’honneur de la police doit être défendu, les élus qui le salissent, salissent leur écharpe, sont la honte de la République. »

Ne jamais rien lâcher, semble être la devise du ministre, qui a réitéré sa volonté de réguler les flux migratoires. Comment ne pas penser, à ce moment-là, au fiasco de l’expulsion d’un ressortissant algérien, Doualemn, que la France a expulsé jeudi vers son pays d’origine et que l’Algérie en renvoyé en France, vendredi ?

Le ministre a, semble-t-il, entendu et compris le message du bloc syndical. Et s’il entend mettre plus de policiers dans la rue, dans son esprit, c’est, avant tout, pour renforcer la sécurité des Français.

