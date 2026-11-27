La proposition de loi de Yannick Neuder contre la désinformation médicale et les procédures abusives suscite l’inquiétude du Syndicat Liberté Santé, qui redoute une atteinte au droit de recours et au pluralisme scientifique.

Déposée le 10 novembre 2026 sous le numéro 3457, la proposition de loi de Yannick Neuder entend lutter contre la désinformation en santé et protéger les professionnels ainsi que les scientifiques contre les procédures abusives. Mais le Syndicat Liberté Santé (SLS) y voit un risque de dérive, susceptible de restreindre la contestation et les actions judiciaires engagées par les professionnels de santé, les associations ou les citoyens.

Dans un communiqué publié le 27 novembre, le syndicat, directement cité dans l’exposé des motifs du texte, dénonce une initiative qui pourrait, selon lui, porter atteinte aux libertés fondamentales.

Le SLS directement mis en cause

Le Syndicat Liberté Santé relève que l’exposé des motifs de la proposition de loi cite nommément son organisation et met en cause certaines de ses actions.

Le SLS rappelle qu’il a pour mission de défendre les professionnels de santé, leurs droits, leur liberté de conscience et leur indépendance professionnelle. Il considère que les saisines des instances ordinales ou judiciaires relèvent d’un droit et que les juridictions doivent être seules habilitées à apprécier le bien-fondé des procédures engagées.

Le syndicat estime ainsi que le législateur ne devrait pas disqualifier par avance certaines formes d’action syndicale.

Qui décide de la vérité scientifique ?

Autre sujet d’inquiétude : la volonté affichée par le texte de protéger les prises de parole jugées conformes aux connaissances médicales avérées ou aux recommandations des autorités sanitaires.

Pour le SLS, cette approche risque de limiter le débat scientifique. Le syndicat rappelle que l’histoire sanitaire, notamment les affaires du Mediator et du Vioxx, a montré que les autorités pouvaient se tromper.

Les alertes, la contradiction et les actions des victimes sont, selon lui, indispensables à l’évolution des connaissances. « La science progresse par le débat, pas par l’imposition d’une vérité officielle », estime l’organisation.

Des sanctions pouvant atteindre 30 000 euros

La proposition de loi prévoit également des sanctions financières pouvant atteindre 30 000 euros pour certaines procédures considérées comme abusives. La coordination des plaintes par une organisation pourrait notamment être prise en compte dans la caractérisation d’un abus.

Le SLS y voit un risque de dissuasion pour les organisations indépendantes qui accompagnent leurs adhérents dans leurs démarches judiciaires. Il estime que l’action collective constitue un élément central de la mission syndicale et que ce dispositif pourrait fragiliser le droit au recours.

Le syndicat interpelle les parlementaires

Le Syndicat Liberté Santé demande aux parlementaires de garantir le droit des syndicats, associations et citoyens à saisir librement les instances ordinales et judiciaires. Il souhaite également que l’exercice concerté d’un droit ne puisse, à lui seul, faire présumer un abus.

Le SLS appelle les élus à refuser toute instrumentalisation de la notion de procédure abusive visant à décourager les recours légitimes. Il demande enfin la protection du pluralisme scientifique, de la liberté d’expression et du droit d’alerte des professionnels de santé, y compris lorsque leurs positions sont minoritaires ou remettent en question les orientations institutionnelles.

Le syndicat souhaite être reçu par les groupes parlementaires et auditionné dès la désignation d’un rapporteur. Il affirme qu’il restera mobilisé pour défendre les libertés fondamentales, l’accès au juge et le pluralisme scientifique.

Catherine Bouissou, présidente du Syndicat Liberté Santé, résume la position de l’organisation : « La liberté de contester n’est pas un délit. Saisir la justice est un droit. La science a besoin de liberté, de contradiction et de pluralisme pour progresser. »

La lettre ouverte à Yannick Neuder

Le texte de la proposition de loi, sur le site de l’Assemblée nationale