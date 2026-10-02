Santé : Sciences Po Strasbourg lance une formation inédite au leadership médical dans le Grand Est

Face aux transformations qui bouleversent l’hôpital et le système de santé, les médecins appelés à exercer des responsabilités de gouvernance doivent désormais maîtriser bien davantage que leur seule expertise médicale. Sciences Po Strasbourg, l’ARS Grand Est et la Conférence des présidents de CME et de CMG viennent de lancer une formation consacrée au leadership médical.

Un nouveau rôle pour les responsables médicaux

Le 1er octobre 2026, Sciences Po Strasbourg a officiellement lancé un nouveau programme de formation continue intitulé « Leadership médical, gouvernance et transformation du système de santé ».

Cette formation, présentée comme inédite à l’échelle du Grand Est, s’adresse principalement aux présidents et vice-présidents des Commissions médicales d’établissement (CME) et des Commissions médicales de groupement (CMG) des établissements de santé de la région.

Elle est portée par Sciences Po Strasbourg, en partenariat avec le Service de formation continue de l’Université de Strasbourg et la Conférence des présidents de CME et de CMG des Centres hospitaliers du Grand Est, avec le soutien de l’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est.

Gouverner l’hôpital dans un environnement de plus en plus complexe

Derrière cette initiative se trouve un constat : les médecins investis dans les instances de gouvernance hospitalière exercent désormais des responsabilités qui dépassent largement le champ strictement médical.

Vieillissement de la population, difficultés de recrutement et tensions sur les ressources humaines, transformation numérique, transition écologique ou encore recomposition territoriale de l’offre de soins : les établissements de santé doivent composer avec des mutations multiples et simultanées.

Dans ce contexte, les responsables médicaux sont appelés à jouer un rôle croissant dans l’animation des équipes, la coordination des acteurs et la conduite du changement.

La formation entend donc leur fournir les outils nécessaires pour agir dans ces environnements complexes.

Gouvernance, stratégie et transition numérique

Le programme est organisé autour de plusieurs séminaires consacrés notamment à la gouvernance hospitalière, à la stratégie, aux transitions numérique et écologique ainsi qu’à la communication institutionnelle.

La pédagogie associe enseignements académiques, études de cas, retours d’expérience, mises en situation et échanges entre professionnels.

Pour le Dr David Piney, président de la Conférence des présidents de CME et cofondateur de la formation, l’objectif est de faire de ce cursus « un levier du changement » permettant aux responsables médicaux d’adapter leurs pratiques au sein des établissements.

Créer une communauté de responsables médicaux à l’échelle régionale

L’ambition dépasse toutefois la seule acquisition de nouvelles compétences.

Pour Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ARS Grand Est, cette formation doit favoriser le partage d’expériences et la mise en réseau des responsables médicaux, afin de faire émerger une véritable communauté territoriale.

L’objectif affiché est également de permettre aux différents acteurs du système de santé de porter une vision et une ambition communes à l’échelle régionale.

Strasbourg, Nancy et Reims au cœur du dispositif

Le cycle de formation sera organisé autour de plusieurs séminaires répartis entre Strasbourg, Nancy et Reims.

Sciences Po Strasbourg présente cette initiative comme une offre nouvelle dans le paysage régional de la formation destinée aux cadres médicaux. Elle illustre également la volonté de l’établissement de renforcer ses liens avec le monde de la santé et avec les acteurs de l’action publique.

Pour Emmanuel Droit, directeur de Sciences Po Strasbourg, ce programme traduit ainsi la volonté de l’école de devenir un acteur davantage impliqué dans son territoire et connecté à son environnement socio-économique.

Quand le médecin devient aussi manager et stratège

Au-delà de la création d’un nouveau cursus, cette initiative traduit une évolution du rôle des médecins dans l’hôpital public.

Le responsable médical doit désormais composer avec les contraintes budgétaires, les transformations organisationnelles, les enjeux numériques et environnementaux, mais aussi avec la nécessité de fédérer des équipes confrontées à des tensions croissantes.

Avec cette formation, Sciences Po Strasbourg et ses partenaires font donc le pari d’un leadership médical capable de conjuguer expertise médicale, gouvernance et conduite du changement.

Une évolution qui accompagne, en creux, celle d’un système hospitalier contraint de repenser ses modes de fonctionnement face à des transformations qui touchent désormais l’ensemble de la chaîne de soins.