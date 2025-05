Metz : « Le droit à la vie pour les Palestiniens! »

Le mercredi 11 juin à 20h, à l’Etap-Habitat 2 Rue Georges Ducrocq à Metz-Queuleu, rencontre-débat organisée par BDS 57, soutenu par Amnesty International, Attac, l’AFPS, le NPA (communiqué).

Pour l’application du droit international

Imen Allerete, cofondatrice de la Campagne BDS France et Benjamin Fiorini, secrétaire général de JURDI (association composée de juristes, avocats et magistrats pour le Respect du Droit International), animeront la soirée.

Imen présentera la campagne BDS France, ses activités, ses succès et l’importance d’intensifier ses mobilisations.

Benjamin prendra la parole pour définir JURDI, la toute récente association loi 1901, qui est « née en 2024 du constat fait par ses fondateurs de la nécessité de faire raisonner plus fort la voix, en France, du droit international et des droits humains dans le cadre du conflit israélo-palestinien », selon le président Patrick Zahn. « Alors que depuis plus d’un an le monde entier est témoin de l’aggravation catastrophique et sans précédent du conflit touchant les populations civiles du Proche-Orient, nous sommes convaincus que le respect et l’application effective des règles de droit international sont une étape préalable et décisive conduisant au chemin d’une résolution juste, durable et pacifique de ce conflit si meurtrier. Nous pensons que la promesse faite d’un monde débarrassé des crimes internationaux les plus graves menaçant la stabilité, les droits humains et la paix auxquels ont droit les populations civiles de Palestine et d’Israël ne peut être tenue sans la garantie du respect du droit international et de sa justice effectivement mise en œuvre. »

Les droits des Palestiniens

Une collaboration avec l’expertise de JURDI ne peut qu’être bénéfique pour toutes less associations qui mènent des actions de plaidoyer auprès des autorités publiques et des institutions privées et qui ont pour but la défense des droits des Palestiniens et du Droit International…