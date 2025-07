Gaza : les distributions d’aide converties en « champ de bataille » 

Selon l’ONU, la situation humanitaire à Gaza est dramatique. Des civils, en quête de nourriture, sont tués ou blessés alors qu’ils tentent d’accéder à une aide de plus en plus difficile à obtenir.

L’ONU et plus de 160 ONG dénoncent la militarisation de l’aide humanitaire par le biais d’un nouveau système contrôlé par Israël et les États-Unis, qualifié de dangereux et inefficace.