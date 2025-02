Fin de cavale pour Mohamed Amra : le fugitif arrêté en Roumanie après 9 mois de traque

Évadé du fourgon pénitentiaire de l’Eure, dont l’attaque avait coûté la vie à deux agents en mai 2024, le narcotrafiquant a été interpellé ce samedi à l’issue d’une vaste opération internationale.

Une arrestation fruit d’une coopération européenne

C’est par un message sur le réseau social X que le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a annoncé la nouvelle : Mohamed Amra, en fuite depuis le sanglant braquage d’un fourgon pénitentiaire dans l’Eure le 14 mai 2024, a été appréhendé ce samedi 22 février 2025 sur le territoire roumain. « Je félicite toutes les forces qui ont permis l’arrestation de Mohamed Amra en Roumanie aujourd’hui. Je remercie chaleureusement la Roumanie pour sa coopération décisive », a déclaré le locataire de la place Beauvau.

Une évasion qui avait choqué la France

Cette arrestation met fin à une traque de plus de neuf mois, déclenchée après une attaque spectaculaire au péage d’Incarville. Un commando lourdement armé avait alors pris d’assaut le véhicule qui ramenait Mohamed Amra du tribunal de Rouen vers la maison d’arrêt d’Évreux. Le bilan humain avait été particulièrement lourd : deux agents pénitentiaires tués et trois autres blessés.

Une mobilisation exceptionnelle des forces de l’ordre

L’enquête avait mobilisé des moyens considérables avec le déclenchement immédiat du plan Épervier et l’émission d’une notice rouge Interpol. Plus de 350 policiers avaient été déployés pour retrouver le fugitif, connu des services de justice pour trafic de stupéfiants et vols, et également soupçonné de meurtre. La procureure de Paris, Laure Beccuau, avait souligné en septembre sur RTL « l’extrême mobilisation » des services d’enquête et de la justice dans cette affaire.

Magnifique succès de notre police nationale. Au terme d’une traque de plusieurs mois, Amra a été arrêté, enfin! Professionnalisme au sommet et ténacité inlassable méritent notre gratitude. Et cela a été fait au nom des victimes, des familles et au nom de la France. Merci à tous. — François Bayrou (@bayrou) February 22, 2025

🚨🇫🇷 ALERTE – MOHAMED AMRA A ÉTÉ ARRÊTÉ AUJOURD’HUI EN ROUMANIE. pic.twitter.com/fJvh0vGFLg — AlertesInfos (@AlertesInfos) February 22, 2025

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Mohamed Amra a été RETROUVÉ et INTERPELLÉ en Roumanie. Il était recherché depuis son évasion d’un fourgon pénitentiaire le 14 mai 2024. Le commando avait abattu froidement 2 agents. pic.twitter.com/RqhPco2LeB — Bastion (@bastionmediaoff) February 22, 2025

&