Une plainte pour « détournement de fonds publics » visant le député Andy Kerbrat

L’association anticorruption AC !! a déposé plainte contre le député LFI de Loire-Atlantique Andy Kerbrat qui a reconnu avoir acheté de la drogue à un mineur avec ses frais de mandat.

L’affaire n’en finit pas de provoquer de gros remous dans la classe politique après les révélations de Médiapart. Le député LFI Andy Kerbrat a été trouvé en possession de 1,35g de 3-MMC, une drogue de synthèse. Entendu par la police, le député a reconnu les faits dans un communiqué. Mais si certains parlementaires demandent sa démission, d’autres lui apportent leur soutien. La présidente de l’assemblée a annoncé vouloir saisir la justice. L’association anticorruption AC !! a demandé à son avocat Me Vincent Poudampa de déposer une plainte contre X visant le député pour « détournement de fonds publics ».

De gros besoins financiers

La plainte fait référence à des articles de presse selon lesquels le député aurait largement puisé dans son compte d’avance de frais de mandat (AFM) pour payer sa drogue. « Des retraits bancaires en numéraires à hauteur de 13 000 euros ainsi que des virements faits par l’élu, non justifiés, à partir de son enveloppe parlementaire ont été constatés pour un montant estimé à près de 25 000 euros » souligne la plainte.

L’avocat de l’association rappelle que l’Assemblée nationale verse chaque mois aux élus 4700 euros destinés aux frais de mandat, de même que 7600 euros nets en salaire sur un compte personnel.

« Malgré ces revenus confortables, un découvert de 8000 euros est découvert en Août 2023. Solde négatif qui proviendrait en grande partie de l’achat de drogue. »

La plainte précise les nombreux retraits bancaires en espèce, notamment la nuit, « laissant penser à une stratégie mêlant discrétion et non traçabilité des fonds.

Un comble!!

La plainte ajoute que le député Kerbrat est un spécialiste de l’absentéisme, mais surtout qu’il fut « cosignataire d’une proposition de résolution de l’Assemblée Nationale datée du 13 novembre 2023 pour mettre en place « Une stratégie Française de prévention sur le CHEMSEX » (mot valise combinant « chemical » [produits chimiques en anglais] et sexe sous drogue). Un comble !

L’association anticorruption AC !! rappelle les récentes tragédies liées au trafic de drogue. C’est donc pour « détournement de fonds publics » et « abus de confiance » que l’association AC dépose plainte auprès du parquet national financier.