La Maison Blanche a confirmé un sommet inédit entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine à Shenzhen, en marge du sommet de l’Apec. Cette première rencontre trilatérale entre les trois puissances nucléaires suscite l’inquiétude des Européens et des Ukrainiens quant à un éventuel partage des sphères d’influence.

Un sommet géopolitique sans précédent

La Maison Blanche a officialisé, le vendredi 13 novembre, la tenue d’une rencontre historique entre les présidents russe, chinois et américain, prévue pour le jeudi 19 novembre à Shenzhen en Chine. Cette réunion trilatérale, en marge de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), constitue une première absolue pour Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump. Moscou a officialisé cette rencontre le samedi, tandis que Pékin restait prudent sur ses réactions officielles.

Cet événement marque une nouvelle étape majeure du retour sur la scène internationale de Vladimir Poutine, isolé par les Occidentaux depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022. Il s’inscrit dans un contexte de rapprochement croissant entre le leader russe et l’administration Trump, suite à leur rencontre en Alaska quelques mois auparavant. Une telle perspective transcende les simples échanges diplomatiques traditionnels pour constituer un moment d’importance stratégique globale.

Les fantasmes du nouveau Yalta : une inquiétude légitime

La perspective de ce sommet a suscité des craintes d’une tentation pour Washington, Pékin et Moscou de se partager le monde lors d’un nouveau Yalta. La conférence historique de février 1945, où l’Américain Franklin D. Roosevelt, le Britannique Winston Churchill et le Soviétique Joseph Staline se sont réunis à Yalta en Crimée, reste gravée dans les mémoires comme le symbole du partage des sphères d’influence entre grandes puissances.

Les inquiétudes suscitées par ce sommet s’enracinent dans la crainte que « quelques grandes puissances décident de la sécurité et de l’avenir d’autres pays sans les consulter », selon Tsiporah Fried, chercheuse au think tank américain Hudson Institute. Le format trilatéral lui-même « dit clairement qui [sont les pays qui] comptent et ceux dont les intérêts peuvent faire l’objet de négociations ». Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé ses craintes, déclarant fin octobre : « Nous ne voulons vraiment pas que cela se transforme en Yalta 2, 3, 4, avec une redistribution des sphères d’influence ».

Les Européens, exclus du sommet, ont montré leur inquiétude croissante. Le chancelier allemand Friedrich Merz, s’exprimant depuis le sommet de Dublin, a lancé un appel pressant à Donald Trump : « S’il vous plaît, pas de surprises ». Ces craintes reflètent une préoccupation légitime concernant la marginalisation de l’Union européenne dans les grands enjeux géopolitiques mondiaux.

L’Ukraine au cœur des négociations : exclusion ou assurance-vie ?

La question de l’Ukraine domine les préoccupations occidentales concernant ce sommet. Après les pourparlers russo-ukrainiens sous médiation américaine à Abou Dhabi, qui se sont déroulés sans représentation européenne, les inquiétudes se sont multipliées quant à un éventuel accord sur le dos de Kiev.

Cependant, la Maison Blanche a tenté de rassurer les dirigeants européens et ukrainiens. Un responsable américain s’exprimant sous couvert d’anonymat a précisé que « Washington mène un tout autre volet » de négociations avec Kiev et Moscou, et que « la Chine ne faisait pas vraiment partie de ce volet. Il ne semble donc pas opportun d’aborder la question de l’Ukraine ».

Il n’est d’ailleurs pas prévu que Donald Trump rencontre Vladimir Poutine en tête-à-tête lors de ce sommet, contrairement à son déjeuner avec Xi Jinping. Une telle configuration pourrait apaiser les tensions concernant une possible marginalisation complète de la question ukrainienne des discussions diplomatiques trilatérales. Après les pourparlers russo-ukrainiens de la semaine précédente, Washington a assuré que les Européens seraient inclus dans les prochaines négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les nations européennes, réunies vendredi en sommet à Dublin, ont décidé d’y être représentées par cinq pays stratégiques (France, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Italie) et des représentants de l’Union européenne. Friedrich Merz a affiché de l’optimisme : « Pour la première fois, il y aura des pourparlers de paix concrets dans les prochaines semaines auxquels les Européens seront représentés ».

Les enjeux du sommet : désarmement nucléaire et conflits régionaux

L’agenda de la rencontre de Shenzhen reste partiellement flou, mais les sujets potentiels ne manquent pas pour les trois puissances nucléaires. Donald Trump a assuré qu’il y serait question de « beaucoup de choses », dont la dénucléarisation et la situation au Moyen-Orient.

La Maison Blanche a confirmé que « le président a clairement indiqué qu’il aborderait, entre autres, la question de la réduction du nombre d’armes nucléaires dans le monde. Le président Trump estime que cette prolifération est très dangereuse ». Cette affirmation de la porte-parole Olivia Wales positionne le désarmement nucléaire comme un enjeu majeur du sommet, reflétant une préoccupation plus large concernant la sécurité internationale.

Au-delà du désarmement nucléaire, les questions régionales occupent une place significative. La situation en Iran, les tensions au Moyen-Orient et les conflits liés aux intérêts géopolitiques de chaque puissance constitueront également des points de discussion. Un responsable américain a affirmé : « Je pense que le président a bien l’intention d’aborder la question de l’Iran lors de la rencontre trilatérale avec Xi Jinping et Vladimir Poutine ».

Des résultats probables mais limités : le risque du « tonnerre sans pluie »

Malgré l’importance symbolique de ce sommet, les experts jugent peu probables des annonces majeures. Wang Wen, doyen de l’Institut Chongyang pour les études financières à l’université Renmin de Pékin, note que Chinois, Américains et Russes « ont des exigences radicalement différentes ». Il en déduit que « il est fort probable que les discussions s’achèvent sans avancée majeure ».

Jonathan Czin, expert au Brookings Institute, reprend une expression chinoise révélatrice pour résumer la situation : « Que du tonnerre, pas de pluie ». Cette formule imagée capture bien l’essence de nombreuses prévisions : un événement spectaculaire sur le plan diplomatique mais avec peu de retombées concrètes.

Un sommet Xi-Trump-Poutine pourrait davantage aboutir à la mise en place de lignes de communication directe en cas de crise, ou à une coopération ponctuelle sur des enjeux transversaux comme la lutte antiterroriste ou la santé publique. La Chine s’est d’ailleurs opposée « dès le début » à la logique de Yalta, selon Wang Wen, cherchant plutôt un multilatéralisme équilibré.

L’intelligence artificielle et la question Taïwan

Parmi les enjeux moins visibles mais cruciaux du sommet figurent les questions technologiques, notamment l’intelligence artificielle. La rencontre entre Trump et Xi Jinping, leur quatrième depuis le retour du républicain à la Maison Blanche en janvier 2025, sera dominée par le dossier de l’IA. La question des contrôles à l’exportation des technologies de puces électroniques, au cœur de tensions commerciales sino-américaines, trouvera probablement un espace de discussion lors de cet engagement bilatéral.

Taïwan, revendiqué par la Chine et soutenu par les États-Unis, observe attentivement ces échanges avec une inquiétude croissante. L’île craint de faire les frais d’arrangements entre grandes puissances. Wen-Ti Sung, politologue à l’Université nationale australienne, a soulevé une question pertinente : « Si l’administration Trump est ouverte à l’idée d’abandonner un partenaire [l’Ukraine] par commodité, elle peut en abandonner un autre ». Cette question résume l’enjeu géopolitique fondamental du sommet : la redéfinition des alliances et des garanties de sécurité à l’échelle mondiale.

Un tournant géopolitique

Le sommet de Shenzhen représente bien plus qu’une simple rencontre diplomatique. C’est un moment charnière dans la redéfinition de l’architecture géopolitique mondiale. Au-delà des symboles et des photographies historiques, cet événement incarne les tensions fondamentales du système international contemporain : la transition vers un monde multipolaire, les questions de désarmement nucléaire, la concurrence technologique, et surtout la crainte d’un retour à un système de grandes puissances disposant des petites nations selon leurs intérêts.

Les résultats tangibles dépendront largement de la capacité des trois dirigeants à trouver des domaines d’intérêt commun, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, de santé publique, ou de réduction des arsenaux nucléaires. Cependant, l’absence d’une véritable convergence sur les questions majeures laisse penser que Shenzhen restera dans les mémoires comme un moment symbolique plutôt que comme un tournant décisif dans la politique internationale.

Pour aller plus loin

#Poutine, #XiJinping et #Trump se rencontreront le 19 novembre à #Shenzhen pour leur premier sommet trilatéral. En marge du sommet de l’#APEC, les dirigeants discuteront de la possible réduction des arsenaux nucléaires. La situation en #Iran et en #CoréeduNord pourrait également être abordée. L’#Ukraine ne figurera pas à l’ordre du jour car la fin est déjà écrite. Les chiens des propagandistes russophobes aboient ; la caravane des Grands passe. #Russie #Chine #USA * * * * * *

FABRICE LE FRUSKOF

🌐 https://t.co/nwFENdzO00 — LE FRUSKOF (@fruskof) November 14, 2026

🇷🇺🇨🇳🇺🇸La Chine a déclaré qu’elle organisait une POSSIBLE rencontre entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine. Cette réunion trilatérale pourrait se tenir en marge du sommet de l’APEC à Shenzhen, les 18 et 19 novembre. Poutine avait proposé l’idée afin d’évoquer la guerre en Ukraine. ⚠️‼️Rien n’est encore confirmé, prions pour que cette rencontre ait lieu ✨🕊️ — 🇺🇸Trump Times 🇺🇸 (@VirginiePerez15) November 9, 2026