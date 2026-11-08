L’invasion russe lancée le 24 février 2022 a basculé le conflit ukrainien dans une autre dimension, affectant bien au-delà des seuls belligérants. Les paramètres de guerre se sont démultipliés : militaires, énergétiques, humanitaires, alimentaires, politiques et économiques. Les attaques russes contre les infrastructures critiques ukrainiennes causent désormais des dégâts massifs, comme en témoignent les coupures d’électricité affectant des centaines de milliers de civils.

Les attaques russes contre les infrastructures énergétiques : une stratégie d’usure

Les nuits deviennent de plus en plus meurtrières pour les civils ukrainiens. Une attaque russe massive menée dans la nuit a visé les infrastructures énergétiques de plusieurs oblasts de l’est et du centre de l’Ukraine. L’impact est dévastateur : plus de 600 000 personnes se sont retrouvées privées d’électricité dans l’oblast de Dnipropetrovsk seul, tandis que près de 250 000 autres habitants de l’oblast de Kharkiv ont connu le même sort.

Selon les autorités locales, cette stratégie de bombardement des installations critiques vise à paralyser la capacité opérationnelle ukrainienne. Oleksandr Hanja, chef de l’administration militaire de Dnipropetrovsk, a confirmé que « les hôpitaux et les infrastructures critiques fonctionnent désormais grâce à des générateurs ». Le groupe énergétique DTEK rapporte que ses équipes travaillent à la réparation des dégâts, mais que ces efforts sont « compliqués par de nouvelles attaques ».

Une escalade de la guerre des drones et missiles

La nuit du conflit a également confirmé l’intensification des frappes aériennes bidirectionnelles. L’armée de l’air ukrainienne affirme avoir intercepté et neutralisé 137 drones russes, dont 88 à propulsion à réaction, au cours de la nuit de samedi à dimanche. Au total, selon les déclarations officielles ukrainiennes, la Russie a lancé 164 drones et trois missiles. Des frappes auraient été enregistrées sur 23 sites ukrainiens, avec des débris d’appareils interceptés tombant sur six autres localités.

De son côté, le ministère russe de la Défense prétend avoir « intercepté et détruit » 142 drones ukrainiens au cours de la même nuit, affirmant des opérations menées en Crimée, au-dessus de la mer d’Azov et dans plusieurs oblasts frontaliers comme Belgorod, Briansk, Koursk et Voronej. Cependant, les sources russes rapportent aussi des destructions d’appareils ukrainiens au-dessus de régions lointaines comme Toula et Moscou, éloignées de la ligne de front.

La dimension géopolitique d’une guerre qui s’internationalise

L’agression russe a provoqué un réveil brutal pour les Européens, renouvelant les questions cruciales de défense du continent. L’Union européenne se trouve confrontée à des débats sur son impuissance et sa dépendance énergétique, tandis que les États-Unis font face à un dilemme stratégique : leur engagement en Ukraine entre en concurrence directe avec leurs ambitions géopolitiques au Moyen-Orient et dans le Pacifique.

Les conséquences du conflit dépassent largement les frontières ukrainiennes et russes. La guerre produit des effets en cascade dans d’autres régions du monde, révélant des tendances stratégiques nouvelles. Les pays du « Sud global » adoptent des positions nuancées, cherchant à ne s’aliéner ni le bloc occidental ni la Russie. Certains considèrent le conflit comme une opportunité de faire valoir leurs intérêts, tandis que d’autres en subissent les effets perturbateurs, notamment à travers le commerce international de céréales et de matières premières.

Les défis humanitaires et civils du conflit prolongé

Les coupures d’électricité massives soulignent les souffrances civiles croissantes. Les hôpitaux, dépendant des générateurs, connaissent des difficultés opérationnelles. Les civils dans l’oblast de Dnipropetrovsk et de Kharkiv sont exposés au froid et à l’absence d’éclairage, tandis que les services essentiels fonctionnent à capacité réduite. Cette stratégie cible délibérément les populations civiles en les privant d’accès aux ressources vitales.

Les bombardements continuent également à faire des victimes directes. Cinq personnes ont été tuées dans l’oblast de Donetsk lors de bombardements russes utilisant des bombes aériennes guidées, notamment à Kramatorsk. Une personne supplémentaire a trouvé la mort lors d’une attaque russe contre la ville d’Odessa, dans le sud-ouest du pays.

Le front militaire : 199 affrontements en une journée

Sur le terrain, l’intensité du conflit armé demeure extrême. L’état-major de l’armée ukrainienne a dénombré 199 affrontements distincts avec l’armée russe au cours de la journée de samedi. L’armée russe a mené 23 attaques en direction de Kostiantynivka et une dizaine dans la région de Pokrovsk, tous deux situés dans l’oblast de Donetsk.

Les Ukrainiens signalent plusieurs tentatives d’avancées russes dans l’est du pays, principalement dirigées vers Lyman, mais aussi vers Sloviansk et Kramatorsk. Le nord-est du pays connaît une pression particulièrement forte : au nord de Soumy, l’Ukraine déclare avoir repoussé quatre tentatives d’avancée russes, tandis qu’au nord-est de Kharkiv, huit offensives russes auraient été stoppées dans plusieurs localités. Dans le sud, des affrontements limités sont signalés près de Houliaïpole et d’Orikhiv.

Les implications de la cyberguerre et des menaces externes

Le conflit ukrainien attire également l’attention des acteurs de la cyberguerre. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a rapporté que ses données personnelles avaient été publiées sur le dark Web par des hackers prorusses, en représailles au soutien de Rome envers l’Ukraine. Tajani a affirmé que le fait de « soutenir de manière transparente la liberté et l’indépendance d’un État souverain » l’avait transformé en cible. Les pirates informatiques auraient même proposé de fournir davantage d’informations contre rémunération.

Vers une recomposition des équilibres mondiaux et européens

La guerre en Ukraine catalyse une recomposition profonde des équilibres géopolitiques internationaux. Jusqu’où l’Ukraine peut-elle se battre pour sa souveraineté ? Comment le régime de Vladimir Poutine gère-t-il les difficultés liées à la guerre qu’il a déclenchée ? Ces questions centrales demeurent sans réponse claire, alimentant les débats stratégiques mondiaux.

Les conséquences du conflit vont bien au-delà des frontières des belligérants. La sécurité énergétique de l’Europe occidentale a été profondément affectée, forçant l’Union européenne à réorienter ses approvisionnements et à reconsidérer sa dépendance énergétique. L’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’Union européenne et à l’OTAN soulève également des questions fondamentales sur l’avenir de la sécurité européenne et l’intégration continentale au-delà des cadres traditionnels.

Le conflit transforme encore les perceptions de la défense européenne, remettant en question le modèle d’impuissance et de dépendance qui caractérisait le début du XXIe siècle. Les décisions américaines, notamment avec le possible retour de Donald Trump au pouvoir, pourraient drastiquement modifier le soutien à l’Ukraine et l’engagement stratégique des États-Unis en Europe, avec des conséquences encore imprévisibles pour l’ordre géopolitique mondial.

This morning, the Russians attacked Komyshuvakha with an FPV drone, where emergency rescue operations have been underway for seven days following an aerial bomb strike that killed 55 people. Unfortunately, more people may still be under the rubble. Absolute cynicism and brutality. There was also an overnight attack on the Dnipro region – the Russians struck energy infrastructure, leaving more than 600,000 people in Dnipro and the region without power. In the Kharkiv region, the situation is difficult too. There are widespread power outages across the country. In the Zhytomyr region alone, 140 apartment buildings were left without heating following a Russian strike. Repair work is underway in virtually every affected city and community. I thank the energy workers, utility workers, and every repair crew who are literally working 24/7 to restore water, electricity, and heating supplies to people. In total, this past week alone, Russia has launched 115 missiles of various types, nearly 1,900 guided aerial bombs, and more than 3,000 attack drones against our cities and communities. These are combined strikes involving many ballistic missiles. And a significant portion of the missiles were manufactured this year. We constantly provide our partners with information about Russian enterprises involved in ballistic missile production. In October, Ukraine imposed major sanctions packages on the individuals and legal entities involved. It is very important that they be synchronized across Europe and G7 jurisdictions. If the world does not have enough anti-ballistic capabilities to protect Ukrainian skies, then the missiles must be stopped on the production lines. We count on a strong 22nd EU sanctions package. Thank you to all partners who are truly helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2026