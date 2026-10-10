Trump lève les sanctions sur le diesel russe : l’UE furieuse, l’Ukraine abandonnée

Donald Trump a surpris tout le monde en annonçant un accord avec Vladimir Poutine levant les sanctions sur le diesel russe. L’Union européenne dénonce immédiatement cette mesure, affirmant qu’elle offre au Kremlin les moyens financiers de poursuivre la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky qualifie cette décision de « trahison » tandis que l’Allemagne prépare de nouvelles sanctions européennes.

L’accord Trump-Poutine sur le diesel : détails et enjeux géopolitiques

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi l’issue d’une discussion qualifiée de « très fructueuse » avec Vladimir Poutine. Selon Trump, la Russie s’est engagée à livrer immédiatement plus de 300 000 tonnes de diesel sur les marchés américain et mondial. Le département du Trésor américain a parallèlement autorisé l’importation de diesel russe jusqu’au 7 avril 2027, levant ainsi partiellement les sanctions imposées au secteur pétrolier russe depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

Les chiffres annoncés révèlent l’ampleur de cet accord : la Russie fournirait 500 000 tonnes supplémentaires en novembre, puis encore un million de tonnes « immédiatement après », selon les déclarations de Trump. D’autres livraisons suivraient « en fonction de l’état de leurs raffineries », endommagées par les attaques ukrainiennes. Au total, Trump affirme que la Russie s’est engagée à livrer 3 millions de tonnes de diesel dans un court laps de temps.

Objectif affiché : réduire les prix de l’essence avant les élections américaines

Trump justifie cette mesure par la nécessité de réduire les prix des carburants aux États-Unis, particulièrement avant les élections de mi-mandat. « Faire baisser les prix pour les Américains, en particulier pour nos formidables agriculteurs, éleveurs et chauffeurs routiers, est ma priorité absolue », a déclaré le président américain. Les prix du gazole ont bondi de 70% depuis le début du conflit israélo-iranien en février dernier, nourrissant le mécontentement des électeurs.

L’annonce de l’accord a provoqué une baisse immédiate de 4,8% des contrats à terme sur le prix du diesel américain. Cependant, les experts du secteur pétrolier jugent que l’impact réel sur les cours sera limité. Selon Rory Johnston, spécialiste du marché pétrolier et fondateur de CommodityContext.com, les quantités annoncées représentent à peine 2,25 millions de barils, alors que les États-Unis exportent 1,5 million de barils de diesel par jour. « Je ne saurais trop insister sur le fait que c’est du vent », a-t-il commenté sur X.

La réaction virulente de l’Union européenne

La levée des sanctions sur le diesel russe provoque une réaction immédiate et tranchante de Bruxelles. Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, a déclaré que cette mesure contribuait directement à alimenter la machine de guerre russe. « Suspendre les sanctions sur le gazole russe offre à Moscou davantage de revenus pour faire la guerre. Ce n’est pas le moment de relâcher la pression sur la Russie, et l’Europe ne le fera pas », a écrit Kallas sur les réseaux sociaux.

Cette position reflète la crainte européenne que les revenus pétroliers supplémentaires ne financent directement les opérations militaires russes en Ukraine. L’Union européenne maintient que le secteur énergétique russe reste une cible prioritaire des sanctions internationales, justement pour réduire les capacités de financement de la Russie.

L’Allemagne renforce sa détermination sanctionniste

L’Allemagne, allié militaire majeur de l’Ukraine, a réagi en annonçant qu’elle travaillait toujours avec ses partenaires européens à établir « de nouvelles sanctions » envers la Russie. Stefan Kornelius, porte-parole du gouvernement allemand, a réaffirmé que le gouvernement allemand maintient ses décisions sanctionnant la Russie et travaille conjointement avec ses partenaires européens à de nouvelles mesures coercitives. La position allemande reste claire : le soutien à l’Ukraine dans sa lutte défensive et la poursuite d’un travail diplomatique en vue d’une solution de paix durable.

L’Ukraine trahie : la réaction cinglante de Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cache pas son amertume face à cette décision. Alors qu’une délégation ukrainienne se trouvait aux États-Unis pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre, Trump annonce l’accord avec Moscou, prenant l’Ukraine complètement de court. « Je pense que notre équipe sert simplement de façade. Ce n’est certainement pas juste, et ce n’est pas ainsi que des partenaires devraient se traiter », a déclaré Zelensky sur l’application de messagerie WhatsApp.

Sur la plateforme X, Zelensky a critiqué le choix de Washington de manière plus directe encore : « Faire des cadeaux à Poutine n’apportera pas la paix ni aucun bénéfice au monde civilisé. La Russie ‘remboursera’ ce diesel par davantage de terreur et de perfidie. Autoriser la Russie à vendre des produits pétroliers revient à investir dans une guerre qu’il faut faire cesser, et non prolonger. »

L’accord perçu comme un investissement dans la prolongation du conflit

Pour Zelensky, cet accord représente bien plus qu’une simple mesure économique : il s’agit d’une trahison des engagements de partenariat entre Washington et Kiev. « À mon sens, c’est une décision faible de la part de partenaires forts », affirme le président ukrainien. Le calendrier de l’annonce, coincidant avec la visite d’une délégation ukrainienne visant à négocier la fin du conflit, souligne l’absence de coordination diplomatique et renforce la perception que les États-Unis privilégient leurs intérêts électoraux domestiques.

Les implications stratégiques : financer la machine de guerre russe

Au-delà des chiffres et des volumes, cet accord cristallise un enjeu stratégique fondamental : les revenus pétroliers constituent une source majeure de financement pour l’effort de guerre russe. En levant les sanctions sur le diesel, Trump offre au Kremlin une nouvelle source de devises fortes pour financer ses opérations militaires en Ukraine.

Les attaques contre les infrastructures énergétiques russes, menées par l’Ukraine, visaient justement à réduire ces capacités de raffinage et d’export. L’armée ukrainienne a revendiqué une attaque contre la station linéaire de production et de répartition « Samara » en Russie, qui reçoit du pétrole brut en provenance de Tatarstan et de Sibérie occidentale et « contribue à répondre aux besoins des forces armées russes ».

La question du respect des engagements internationaux

Cette mesure soulève aussi des questions sur la cohérence des politiques de sanctions internationales contre la Russie. Pendant des années, les États-Unis et l’Union européenne ont travaillé ensemble à renforcer les sanctions contre le secteur énergétique russe. La levée unilatérale de ces sanctions par l’administration Trump fragilise ce consensus et crée des divergences majeures au sein des pays occidentaux.

L’Allemagne a clairement indiqué qu’elle ne suivrait pas cette voie, annonçant son intention de renforcer les sanctions européennes. Cette fracture entre Washington et ses alliés européens pourrait affaiblir significativement l’efficacité des mesures coercitives contre la Russie et envoyer un signal dangereux aux autres puissances quant à la solidarité du bloc occidental.

Les perspectives futures : un tournant diplomatique incertain

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que Vladimir Poutine avait accueilli « avec compréhension » les propositions de Donald Trump lors de leur appel téléphonique. Peskov n’a pas entré dans les détails de la nature de ces propositions, mais a confirmé qu’une « grande partie » de l’entretien a porté sur la question d’une sortie du conflit ukrainien.

Cependant, la direction prise par Trump suscite des doutes quant à la volonté réelle d’une « désescalade » équitable. Pour l’Ukraine et ses alliés européens, l’accord sur le diesel ressemble davantage à une capitulation face aux demandes russes qu’à une véritable négociation diplomatique fondée sur la réciprocité.

Trump prépare également une directive administrative destinée à augmenter la production intérieure de pétrole et de carburant, en recourant notamment à la loi sur la production de défense datant de la Guerre froide. Ces mesures complètent sa stratégie globale de réduction des prix de l’essence, mais leur efficacité à moyen terme reste débattue par les experts du secteur énergétique.

Quand l’énergie devient arme géopolitique : les enjeux à long terme

Cet accord illustre comment l’énergie peut devenir une arme géopolitique majeure en période de conflit. La Russie, confrontée à des sanctions qui endommagent son secteur pétrolier, a su négocier une levée partielle qui lui offre des revenus supplémentaires cruciaux. De son côté, l’Ukraine voit ses efforts pour affaiblir l’économie de guerre russe partiellement annulés par la décision américaine.

L’Union européenne, toujours engagée dans une posture de soutien à l’Ukraine et de renforcement des sanctions, se trouve en position délicate. Elle doit maintenir sa cohésion interne tout en faisant face à une divergence majeure avec les États-Unis, son allié historique. Pour Zelensky et Kiev, cet accord marque un tournant : les États-Unis ne peuvent plus être considérés comme un partenaire fiable dans la lutte contre l’agression russe, au moins sous l’administration Trump.

🇺🇸🇷🇺US President Donald J. Trump just crushed the dreams of the warmongering EU, NATO and Zelensky. « The oil deal with Russia is a big deal. That’s massive amounts of oil coming into our country.’ « I want to thank President Putin. » https://t.co/Jd930z97KZ — Eric Trump 🇺🇸 (@Eric_TrumpRv) October 10, 2026



Les semaines à venir seront déterminantes pour comprendre si ce accord sur le diesel représente un simple ajustement tactique de la politique Trump ou le début d’une réorientation stratégique plus profonde vis-à-vis de la Russie et du conflit ukrainien. Les réactions de l’Union européenne et les mesures de contre-sanction qu’elle pourrait adopter témoigneront de sa capacité à maintenir l’unité occidentale face aux défis posés par cette nouvelle trajectoire diplomatique.