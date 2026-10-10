États-Unis vs CPI : le bras de fer judiciaire qui divise le monde

Le gouvernement américain a annoncé vendredi 9 octobre des sanctions contre la Cour pénale internationale, quelques heures après que l’ancienne juge sud-africaine Navi Pillay a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail au sein de cette institution. Washington justifie cette mesure drastique par sa volonté de défendre la souveraineté américaine et ses citoyens, tandis que la CPI dénonce une attaque frontale contre l’État de droit et l’ordre juridique international.

Les sanctions américaines : une escalade inédite contre la justice internationale

Le département d’État américain a justifié ses sanctions en affirmant vouloir défendre la souveraineté américaine et ses citoyens contre ce qu’il considère comme une menace représentée par la Cour pénale internationale. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et les institutions judiciaires internationales, en particulier concernant les mandats d’arrêt délivrés par la CPI.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé l’intention de démanteler la Cour pénale internationale « brique par brique », une formulation menaçante qui revêt une portée symbolique majeure dans ce conflit. Le président américain Donald Trump a pour sa part appelé les 125 pays membres de la cour à se retirer de cette instance, qu’il a accusée d’être « hors de contrôle ».

La réaction de la CPI : une institution sous le choc

La Cour pénale internationale a rapidement réagi en déclarant que les sanctions imposées par les États-Unis constituent une attaque contre le droit international et l’État de droit. Dans un communiqué officiel, l’institution a averti que « l’histoire jugera ce moment », une formule chargée de signification face à cette pression politique inédite.

La CPI a souligné que ces sanctions constituent « une attaque contre l’État de droit et les fondements mêmes de l’ordre juridique international, qui porte un coup au principe fondamental selon lequel nul n’est au-dessus des lois ». Cette position reflète l’inquiétude profonde de l’institution quant aux conséquences de cette escalade pour le fonctionnement de la justice internationale.

Soutien d’Israël et divergences majeures avec l’Europe

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a salué les sanctions américaines, les qualifiant de réaction justifiée contre ce qu’il perçoit comme un « péril mortel pour les démocraties respectueuses du droit ». Nétanyahou, qui est lui-même visé depuis 2024 par un mandat d’arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza, a dénoncé : « La CPI n’est pas un tribunal. C’est une entité politique ».

Cette prise de position contraste fortement avec la réaction des démocraties européennes. L’Union européenne a déploré les sanctions « profondément regrettables » des États-Unis contre la Cour pénale internationale, affirmant que « l’UE est prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la Cour de poursuivre son travail ».

Un moment symbolique s’est produit lorsque le Premier ministre néerlandais Rob Jetten s’est engagé à défendre la Cour pénale internationale « brique par brique », une pique à peine voilée à l’encontre des États-Unis qui utilisent exactement cette même expression pour menacer de la démanteler.

L’Europe unie pour défendre l’indépendance judiciaire

Au-delà de la Commission européenne, plusieurs gouvernements européens ont clairement affiché leur soutien à la CPI face aux sanctions américaines. Les ministres des Affaires étrangères du Canada, du Danemark, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, du Japon, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont déclaré « rester unis » derrière la Cour pénale internationale.

Ces nations ont réaffirmé dans une déclaration commune leur « soutien constant et indéfectible à l’indépendance, à l’impartialité et à l’intégrité de la CPI », transformant ainsi ce conflit en un enjeu majeur de cohésion transatlantique. Cette convergence de positions européennes illustre le fossé qui s’élargit entre l’approche américaine et celle des démocraties occidentales quant aux mécanismes de justice internationale.

Enjeux stratégiques et contexte géopolitique

Le timing de ces sanctions, intervenant juste après le Nobel de la paix accordé à Navi Pillay pour son travail au sein de la CPI, soulève des questions sur les véritables motivations politiques derrière cette escalade. Cette ancienne juge sud-africaine a été distinguée notamment pour son action en faveur des droits humains et de la justice internationale.

Au-delà des mandats d’arrêt contre Nétanyahou, la CPI joue un rôle fondamental en enquêtant sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides à travers le monde. Les sanctions américaines risquent donc de paralyser les activités de cette institution judiciaire internationale et d’affaiblir sa capacité à poursuivre les auteurs des crimes les plus graves.

Comment l’ordre juridique international peut résister face aux pressions politiques.

Cette crise révèle les vulnérabilités structurelles de la justice internationale face aux pressions exercées par les grandes puissances. L’engagement affiché par l’Union européenne à défendre l’indépendance de la CPI pourrait se traduire par des mesures concrètes destinées à neutraliser l’impact des sanctions américaines.

Le contexte géopolitique actuel montre que la défense de l’État de droit et de l’indépendance judiciaire ne peut pas être prise pour acquise. Les pays signataires du Statut de Rome doivent collectivement renforcer le soutien institutionnel et financier à la CPI pour préserver son autonomie et sa légitimité. Cette solidarité internationale sera déterminante pour que les mécanismes de justice pénale internationale restent fonctionnels face aux défis politiques du moment.