Le 108e Congrès des maires de France se tient du 24 au 26 novembre au Parc des expositons de la Porte de Versailles à Paris sur le thème « Regagnons nos libertés ».

À quelques mois de l’élection présidentielle et huit mois après les élections municipales, des milliers de maires et présidents d’intercommunalité convergent vers Paris du 23 au 26 novembre. Entre accompagnement des nouveaux édiles, inquiétudes budgétaires et renouvellement de la tête de l’AMF, cette édition 2026 s’annonce éminemment politique.

Le compte à rebours est lancé. Dès ce lundi 23 novembre à Issy-les-Moulineaux pour les élus ultramarins, puis du mardi 24 au jeudi 26 novembre au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, l’Association des maires de France (AMF) réunit sa grande famille pour son 108e congrès annuel. Pour cette première grande messe depuis le scrutin municipal de mars dernier, le slogan choisi sonne comme un avertissement adressé à l’exécutif : « Regagnons nos libertés ».

Un cap politique à l’approche de 2027

L’enjeu dépasse le simple bilan technique. Dans un contexte marqué par l’examen parlementaire du projet de loi de finances pour 2027 et la préparation de la prochaine élection présidentielle, les édiles entendent replacer la décentralisation et l’autonomie fiscale au centre du jeu. L’AMF entend ainsi peser sur les futurs programmes présidentiels en dénonçant l’enchevêtrement des normes et l’érosion des marges de manœuvre financières des communes.

Une « école des maires » pour les nouveaux élus

Au-delà des tribunes politiques, cette 108e édition accorde une place centrale à la formation pratique. Avec un important renouvellement des équipes municipales au printemps 2026, les organisateurs ont bâti plus de 80 débats, forums et ateliers conçus comme de véritables boîtes à outils. Gestion des ressources humaines, fonctionnement du conseil municipal, sécurité et coordination avec les forces de l’ordre, lutte contre l’habitat indigne ou encore protection fonctionnelle des élus face aux incivilités : chaque thématique vise à outiller concrètement les équipes pour le reste de la mandature.

Duel à la tête de l’AMF mercredi

L’autre moment fort de la semaine se jouera en interne. Les adhérents de l’association sont appelés aux urnes pour renouveler l’ensemble de leurs instances dirigeantes. Un duel oppose le président sortant, le maire de Cannes David Lisnard, qui défend la ligne de la responsabilité et de la liberté communales, au maire de Sceaux Philippe Laurent, qui souhaite transformer l’expertise de l’association en levier d’influence politique. Le verdict des urnes sera proclamé le mercredi 25 novembre, avant la séance de clôture officielle du jeudi après-midi et l’adoption de la résolution générale du Congrès.

Présidence de l’AMF : deux visages, deux conceptions du mandat

Alors que des listes uniques et transpartisanes ont été déposées pour le bureau et le comité directeur, la bataille se cristallise uniquement sur l’incarnation de l’association. Le scrutin en ligne, ouvert du lundi 23 novembre à 17 h au mercredi 25 novembre à 13h, départagera deux figures bien connues des élus locaux.

• David Lisnard, le sortant combatif et présidentiable Maire de Cannes (Alpes-Maritimes) depuis 2014 et président de l’AMF depuis 2021, il brigue un nouveau mandat fort de 106 parrainages. Fondateur du mouvement Nouvelle Énergie, il défend une ligne libérale et décentralisatrice centrée sur la « liberté et la responsabilité communales » contre l’inflation normative de l’État. Engagé dans la course à l’Élysée pour 2027, il assume l’absence d’incompatibilité entre ses ambitions nationales et la défense des maires, affirmant que l’AMF doit porter une voix politique forte face au pouvoir central.

• Philippe Laurent, le technicien garant de la neutralité Maire centriste de Sceaux (Hauts-de-Seine) depuis 2001 et figure historique des instances dirigeantes de l’association (ancien secrétaire général et vice-président), il a recueilli 13 parrainages. Spécialiste reconnu des finances locales et de la fonction publique territoriale, il veut « transformer l’expertise de l’AMF en véritable influence politique » auprès des pouvoirs publics. Son principal angle d’attaque est institutionnel : il accuse le président sortant d’« instrumentaliser » l’association comme tremplin présidentiel et prône une présidence à plein temps, strictement indépendante des échéances partisanes nationales.

A partir de demain les maires #AMF2026 sont appelés à élire leur président. @laurent_sceaux porte une candidature fondée sur trois engagements : indépendance, large rassemblement et défense des libertés locales. L’avenir de l’AMF se joue et pour lui ce n’est pas un plan B. https://t.co/bAqVWmwd4z — Avec Philippe LAURENT (@AvecPhLaurent) November 22, 2026

108e Congrès | Rencontre des élus des Outre-mer David Lisnard, @PresidentAmf : « L’AMF est la maison commune de toutes les communes. Elle porte la voix de chacune d’entre elles, y compris celles des Outre-mer. L’AMF a souhaité renforcer son engagement sur les enjeux spécifiques aux communes ultramarines, mieux prendre en compte leurs réalités et faire entendre leurs préoccupations au plus haut niveau de l’État. De Mayotte à la Guyane, des Antilles à la Polynésie française, elle se mobilise pour défendre leurs intérêts. Ce n’est pas un hasard si nous ouvrons le Congrès des maires par cette rencontre : les solutions aux défis de nos communes se construisent aussi avec les Outre-mer, dont les richesses sont un atout pour toute la France. » — AMF | Association des maires de France (@l_amf) November 23, 2026