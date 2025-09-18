Mohamad Zwahra, journaliste palestinien témoigne

Invité par l’association France Palestine Solidarité Lorraine-sud, Mohamad ZWAHRA présentera son film « On my Land » samedi 20 septembre 2025, salle Stéphane Hessel, 2, rue Henri Barbusse à Tomblaine (54). Il échangera avec le public sur la situation des Palestiniens et du nettoyage ethnique en cours à Gaza.

Mohamad Zwahra, acteur de la résistance populaire, journaliste palestinien, fait une tournée en France au cours de laquelle il présente son film « On my land » et témoigne de la situation en Cisjordanie et sur les actions de la résistance populaire.

Mohamad est défenseur des droits humains, militant et cinéaste palestinien, originaire du village d’Al-Ma’sara, au sud de Bethléem, un petit village qui s’oppose depuis longtemps à l’expansion des colonies et à la construction du mur de séparation.

Documenter les injustices

Son parcours militant a commencé lorsqu’il avait seulement six ans, marchant main dans la main avec sa famille et ses voisins lors de manifestations pacifiques, affrontant les soldats et les barrages routiers, ayant pour seule arme leurs voix.

« Dès mon plus jeune âge, j’ai compris que la résistance n’était pas seulement un choix, mais un mode de vie. J’ai pris la caméra non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que témoin, déterminé à documenter les injustices qui m’entouraient et à protéger la dignité et les droits de mon peuple. Je croyais alors, comme je le crois encore aujourd’hui, que l’image est une forme puissante de résistance et que nos histoires doivent être racontées par nous-mêmes.

Au cours de mes années à l’université de Birzeit, je me suis encore plus impliquée dans le travail communautaire et la défense des droits humains. J’ai accompagné des familles vivant dans des communautés marginalisées et des zones bédouines classées en zone C, témoignant à la fois de leur souffrance et de leur force. Ces expériences ont façonné mon identité et renforcé mon sens des responsabilités pour amplifier la voix de ceux qui ne sont pas entendus.

Des histoires d’espoir

En tant que cinéaste, je m’attache à raconter les histoires humaines qui se cachent derrière les gros titres : des histoires de résilience, d’espoir et de lutte quotidienne pour la dignité. L’une de mes réalisations les plus personnelles est mon film « On My Land », qui retrace la bataille permanente pour rester enraciné dans une terre qui est volée morceau par morceau.

Je crois que la résistance ne se trouve pas seulement sur le front, mais aussi dans les mots, dans les images, dans la préservation de la mémoire et dans le partage de la vérité. Aujourd’hui, je continue à travailler en étroite collaboration avec les communautés marginalisées derrière le mur, à participer à des mouvements populaires et à utiliser la narration comme moyen de transmettre notre histoire, brute et réelle, au monde entier. »

Présentation du fil « On my Land » et échange avec le public, samedi 20 septembre à 18 heures, salle Stéphane Hessel, 2, rue henri Barbusse, 54510 Tomblaine.