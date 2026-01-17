Comment contrer l’inquiétant locataire de la Maison-Blanche ?

Les menaces d’augmenter les tarifs douaniers de huit pays européens qui soutiennent le Danemark contre les visées expansionnistes des États-Unis dans l’Arctique, donnent la mesure du danger que représente Donald Trump pour la paix et la sécurité dans le monde. Il n’y a qu’une seule façon de le neutraliser.

Alors que des milliers de Danois et de Groenlandais manifestent à Copenhague et à Nuuk pour s’opposer à l’annexion de l’île arctique du Groenland, le 47ᵉ président américain renouvelle ses menaces dans un post effrayant publié sur son réseau Truth Social. Donald Trump réagit violemment à l’envoi de troupes de plusieurs pays européens sur le territoire groenlandais. Le contenu de ce post atteste du degré d’aliénation du président US qui n’a guère d’équivalent dans l’histoire moderne, sauf à remonter aux années 30 lorsqu’un petit moustachu a voulu devenir le maître du monde.

Des tarifs douaniers imposés aux récalcitrants

Que dit Trump ? « À partir du 1er février 2026, tous les pays [ci-après] Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et Finlande, se verront appliquer un tarif douanier de 10 % sur toutes les marchandises envoyées aux États-Unis d’Amérique. Le 1er juin 2026, ce tarif sera porté à 25 %. Ce tarif sera dû et payable jusqu’à ce qu’un accord soit conclu pour l’achat complet et total du Groenland. »

Autrement dit, tous ceux qui s’opposent à ses désirs colonialistes, seront punis. C’est la loi du plus fort. Le Groenland, il le veut, il l’aura, soit en l’achetant, soit par la force. Jusqu’à provoquer la troisième guerre mondiale ?

La sécurité du monde

Trump précise dans son post : « Nous avons subventionné le Danemark, ainsi que tous les pays de l’Union européenne et d’autres, pendant de nombreuses années en ne leur faisant pas payer de droits de douane, ni aucune autre forme de compensation. Maintenant, après des siècles, il est temps que le Danemark rende la pareille – la paix mondiale est en jeu ! La Chine et la Russie veulent le Groenland, et le Danemark ne peut absolument rien faire pour l’empêcher. (…)

Les États-Unis d’Amérique sont immédiatement ouverts à des négociations avec le Danemark et/ou l’un de ces pays qui ont mis tant de choses en danger, malgré tout ce que nous avons fait pour eux, y compris une protection maximale, pendant tant de décennies. »

Bref, le Danemark et les pays européens sont des vassaux, ils doivent se soumettre à leur maître!

Un type dangereux

Le comportement du président de la plus grande puissance économique et militaire du monde a de quoi faire peur. Après les bombardements de Caracas et l’enlèvement du président Nicolás Maduro, les menaces faites à Cuba, les actions menées en Syrie, la déstabilisation de l’Iran par des agents israélo-américains, Donald Trump est devenu un type dangereux pour tous les pays du monde, y compris pour les Américains eux-mêmes.

Cet homme imbu de lui-même, incontrôlable, mal-élevé, menteur, agit en fonction de ses pulsions les plus malsaines. Il a décidé de régner par la terreur, en despote qu’il est.

La Nouvelle Europe

Comment le contrer cet individu avant qu’il ne commette l’irréparable ? En se désengageant le plus vite possible de l’influence délétère des États-Unis. En mettant en pratique le vœu de Charles de Gaulle pour qui l’Europe va de l’Atlantique à l’Oural. Cela suppose de se rabibocher avec la Russie, sinon avec Poutine, pour former la plus grande économie de la planète, assurée par son énergie abondante et bon marché (gaz et pétrole). Mais aussi la plus grande armée du monde à laquelle aucun pays n’osera s’affronter.

Gage de richesse et de prospérité, cette Nouvelle Europe serait la meilleure réponse à un fou furieux dont la seule ambition est de s’approprier la terre des autres. Comme au temps du Far West et du génocide des Indiens.

President Trump announces tariffs on 8 European nations in a move to reach a deal to acquire Greenland. pic.twitter.com/Bzr8uIZjqF — America (@america) January 17, 2026