Trump crie au complot, Pékin prépare la fin du règne du dollar

Trump dénonce un « complot » Chine-Russie-Corée du Nord. Mais derrière la parade militaire, le Sud Global prépare la bataille du dollar.

Dans un message posté sur Truth Social, Donald Trump a accusé la Chine, la Russie et la Corée du Nord de fomenter un « complot » contre les États-Unis, en s’appuyant sur la présence remarquée de Vladimir Poutine et Kim Jong-un au défilé militaire de Pékin. Les médias occidentaux y ont vu une démonstration de force militaire. Pourtant, le véritable enjeu pourrait bien être ailleurs.

Vers la fin de l’hégémonie du dollar

Selon plusieurs observateurs, ce n’est pas une guerre « chaude » que Pékin prépare, mais une remise en cause du système financier mondial dominé par le dollar. Depuis des décennies, la suprématie du billet vert constitue un avantage stratégique majeur pour Washington, lui offrant crédit facile, contrôle des sanctions et influence sur les flux financiers mondiaux.

Or, la Chine et ses partenaires du Sud global s’emploient désormais à bâtir un ordre alternatif. Le développement d’institutions financières parallèles – comme la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), le système de paiement SPFS ou encore l’Initiative Belt and Road – traduit une volonté claire : détrôner le dollar dans les échanges internationaux.

Opposition entre l’Occident et le couple sino-russe

De nombreux pays, du Brésil à l’Arabie saoudite, en passant par l’Inde et l’Afrique du Sud, ont déjà commencé à réduire leur dépendance au dollar, signant des accords en monnaies locales pour leurs échanges d’énergie et de denrées stratégiques. Ce mouvement accéléré par la guerre en Ukraine marque un tournant : le découplage entre le bloc occidental et le couple sino-russe s’intensifie.

Pour les États-Unis, l’enjeu est vital. Le maintien d’une armée puissante ne répond pas seulement à des impératifs de sécurité, mais garantit aussi la crédibilité du dollar. Sans ce soutien, l’édifice économique américain serait fragilisé.

Une triade monétaire

À long terme, le dollar ne disparaîtra pas, mais il perdra de son poids. Le monde pourrait évoluer vers une triade monétaire – dominée par le dollar, le yuan et une éventuelle monnaie numérique des BRICS. La bataille de demain ne se jouera pas dans les plaines d’Europe, mais dans les infrastructures financières, les réseaux numériques et les places boursières.

Loin d’un scénario apocalyptique, c’est une guerre silencieuse, mais décisive qui s’engage : celle de la monnaie et du contrôle des flux économiques mondiaux

🌏 ⚡️ Tianjin, Chine – 25e sommet de l’OCS.

Plus de 4,1 milliards d’habitants représentés.

15 Présidents, 8 Premiers ministres, 10 grandes organisations internationales (dont l’ONU).

La moitié de l’humanité assise à la même table. Pendant ce temps, Bruxelles et Washington… pic.twitter.com/G41vGr4mkh — Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) August 31, 2025

🌏 #OCS2025🇨🇳🇮🇳🇮🇷 🇹🇷🇷🇺: Pendant que l’Europe s’asphyxie,un super sommet des Chefs d’Etat de l’Organisation de Coopération de Shangai s’est tenu ce jour en Chine pour former le nouvel ordre international « multipolaire » face à l’OTAN,les USA & l’UE, dans l’omerta des médias… pic.twitter.com/ANlwAp8iFk — Bernard Monot (@Bernard_Monot) September 1, 2025