Emmanuel Macron à Nancy, ce vendredi

À l’occasion de la journée de l’Europe, le président de la République accueillera M. Donald TUSK, Premier ministre de Pologne à Nancy, le vendredi 9 mai 2025.

Lors de cette visite, le président de la République et le Président du Conseil des ministres de Pologne signeront le traité de Nancy, traité d’amitié et de coopération renforcée entre la France et la Pologne, dans une ville dont l’histoire illustre la profondeur de la relation franco-polonaise.

Ce traité permettra d’élever le partenariat franco-polonais à un haut niveau d’ambition dans les domaines stratégiques pour nos deux pays et pour l’Europe, en particulier la défense et l’énergie.

Cet accord s’inscrit dans la continuité des partenariats bilatéraux signés ces dernières années avec nos partenaires européens, au service d’une Europe plus forte, plus indépendante et plus souveraine.