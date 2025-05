Israël accuse Macron de mener une « croisade contre l’État juif »

Emmanuel Macron durcit le ton face au gouvernement Nétanyahou sur la situation humanitaire à Gaza, provoquant une réponse virulente des autorités israéliennes.

Emmanuel Macron a déclaré vendredi depuis Singapour que la reconnaissance d’un État palestinien par la France n’était « pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique » et représentait le « seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous ». Cette prise de position, envisagée pour juin, a immédiatement provoqué l’ire du ministère des Affaires étrangères israélien.

Sur le réseau social X, la diplomatie israélienne a accusé le président français de poursuivre sa « croisade contre l’État juif« , qualifiant de « mensonge flagrant » ses affirmations sur l’existence d’un blocus humanitaire à Gaza. « Au lieu de faire pression sur les terroristes jihadistes, le président Macron veut les récompenser en leur donnant un État palestinien », a réagi le ministère.

Le chef de l’État français a haussé le ton face au gouvernement de Benyamin Nétanyahou, affirmant qu’il fallait « durcir la position collective » si aucune réponse appropriée à la crise humanitaire n’était apportée « dans les prochaines heures et les prochains jours ». « Il est très clair aujourd’hui que nous ne pouvons pas laisser la situation durer. Le blocus humanitaire crée une situation insoutenable sur le terrain », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

L’Organisation des Nations Unies a dressé un tableau alarmant de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Jens Laerke, porte-parole du bureau des affaires humanitaires de l’ONU, a qualifié le territoire palestinien « d’endroit le plus affamé au monde », précisant que « 100% de la population est menacée de famine ». Cette déclaration contredit directement les affirmations des autorités israéliennes. Ben voyons!

Parallèlement, un nouveau plan de distribution de l’aide humanitaire proposé par Israël et reposant sur une fondation privée fait l’objet de critiques de la part de l’ONU et d’organisations non gouvernementales, générant des scènes de chaos sur le terrain.

Dans ce contexte tendu, le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a appelé vendredi à employer « toute la force nécessaire » contre le Hamas, autrement dit pour la destruction de Gaza Ce responsable d’extrême droite a exhorté le Premier ministre Nétanyahou à agir « sans sourciller, pour détruire et tuer entièrement le Hamas« , après le rejet par le mouvement islamiste de la dernière proposition américaine de cessez-le-feu qu’Israël avait acceptée.

