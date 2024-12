Syrie : Bachar al-Assad renversé. Et après?

La Syrie bascule après treize ans de conflit. Les rebelles islamistes ont renversé le régime Assad après une offensive éclair de moins de deux semaines

Un effondrement fulgurant du régime

Le 8 décembre, la Syrie a connu un tournant historique avec la chute du président Bachar al-Assad. En moins de dix jours, des groupes rebelles menés par Hayat Tahrir al-Sham (HTS), une organisation proche d’Al-Qaïda, ont mené une offensive surprise qui a bouleversé l’équilibre politique du pays.

Les étapes clés de l’offensive

L’offensive a débuté le 27 novembre dans la province d’Alep. En quelques jours seulement, les rebelles ont pris le contrôle de plusieurs villes stratégiques, dont Alep, Hama et Homs. Le 7 décembre, ils sont entrés dans Damas, provoquant la fuite de Bachar al-Assad.

Un régime en déconfiture

L’armée syrienne, affaiblie et démoralisée, n’a opposé qu’une faible résistance. Malgré le soutien de la Russie et de l’Iran, le régime s’est effondré rapidement. Les rebelles ont libéré des milliers de prisonniers et renversé des symboles du pouvoir.

Et maintenant ?

Bien que les rebelles proclament la « libération » de la Syrie, les experts restent prudents. Le risque d’implosion du pays, sur le modèle de l’Irak ou de la Libye, demeure une menace réelle pour la stabilité de la région. N’oublions pas que les nouveaux maîtres de la Syrie sont des islamistes radiaux prêts à tout pour imposer la loi islamique en Syrie et ailleurs. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle!

