61 milliards de dollars US pour l’Ukraine

Les milliards de dollars que le Congrès américain vient de voter pour l’Ukraine démontrent que les États-Unis sont bien en guerre par procuration contre la Russie.

Le vote était réclamé depuis plusieurs mois par Joe Biden. Finalement, ce samedi 20 avril 2024, la Chambre des représentants a adopté un grand plan d’aide à l’Ukraine, à Israël et Taïwan de 95 milliards de dollars dont 61 Mds pour l’Ukraine, 8 Mds pour Taïwan et 13 pour Israël. Le texte doit être encore validé par le Sénat, sans doute la semaine prochaine.

Selon CNN, environ 23 milliards de dollars doivent permettre de renflouer les stocks d’armes et plus de 11 milliards de dollars devraient financer les opérations militaires américaines. Près de 14 milliards de dollars permettraient aussi à Kiev de se fournir en systèmes d’armes avancés et d’autres équipements de défense dont elle a bien besoin en ce moment. En effet, sur le terrain, les troupes russes gagnent chaque jour un peu plus de terrain alors que l’armée de Kiev est exsangue.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré sur le réseau social X qu’il était « reconnaissant » aux législateurs de la Chambre des représentants d’avoir adopté la mesure qui fournit une aide à l’Ukraine.

« La démocratie et la liberté auront toujours une importance mondiale et n’échoueront jamais tant que l’Amérique contribuera à les protéger, a-t-il ajouté. Le projet de loi sur l’aide vitale des États-Unis, adopté aujourd’hui par la Chambre, empêchera la guerre de s’étendre, sauvera des milliers et des milliers de vies. »

Avis diamétralement opposé du côté de la Russie. « L’aide militaire au régime de Kiev est un soutien direct aux activités terroristes ; à Taïwan : une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine ; à Israël : une voie directe vers une aggravation sans précédent de la situation dans la région », a affirmé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova sur Telegram. Quant au porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, il affirme que l’aide américain « tuera encore plus d’Ukrainiens ».

