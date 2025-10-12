Festival du Film Arabe de Fameck : Le Palmarès

La cérémonie de Palmarès du 36ᵉ Festival du Film Arabe de Fameck – Val de Fensch s’est déroulée ce samedi 11 octobre à 18h, salle Victor Hugo. Le Festival se poursuit jusqu’à dimanche soir.

Grand Prix Soutenu par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

Le Jury du Grand Prix, présidé par Khalil Joreige (cinéaste et artiste) entouré de Gil Alma (comédien et humoriste), Majd Mastoura (comédien), Michèle Paradon (présidente du festival Passages Transfestival), Abbes Zahmani (comédien, metteur en scène) a décerné le Grand Prix au film :

SONGS OF ADAM réalisé par Oday Rasheed

Irak, Pays-Bas, Arabie Saoudite, USA, 2024.

Bande-annonce

Une chronique poignante et poétique sur l’Irak rural au tournant des années 40, qui interroge l’interaction entre religion, croyance et savoir. Des images d’une extrême beauté.

Irak, 1946. Suite à un traumatisme affectif, Adam un jeune fermier de 12 ans, tente de stopper l’effet du temps sur lui. Il ne grandira pas mais continuera d’observer le passage du temps sur sept décennies. Considéré comme victime d’une malédiction par les villageois, il est mis à l’écart de la société. Seuls Iman et Anki, ses amis, portent sur lui un regard bienveillant.

Prix de la Presse Soutenu par la Ville de Fameck

Le Jury Presse, présidé par Laurent Delmas (journaliste, auteur, critique de cinéma à France Inter), entouré de Rachid Arhab (journaliste, auteur, co-fondateur du média digital Liik), Julie Kebbi (journaliste indépendante, réalisatrice), Alice Leroy (critique de cinéma aux Cahiers du Cinéma et à Médiapart, enseignante-chercheuse, programmatrice) et Valentin Maniglia (journaliste, critique de cinéma au Quotidien du Luxembourg), a primé le film :

LA PETITE DERNIÈRE réalisé par Hafsia Herzi

(France, 2025)

Bande-annonce

Un film singulier qui aborde avec délicatesse le désir amoureux et l’identité d’une adolescente attachante.

Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et de ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité.

Prix du Jury Jeunes Soutenu par la Région Grand Est

Le Jury Jeunes, composé d’élèves du lycée La Briquerie à Thionville (Thibaud Passion-Sozzi, Nohlan Chenevé, Solène Reverend-Abdellaoui, Noa Lambert) et d’élèves du lycée Maryse-Bastié à Hayange (Mounie Khnati, Shaines Benalia, Maryam Benghania et Sarah Wadoux), a primé le flm :

LE PONT réalisé par Walid Mattar

(Tunisie, 2025)

Bande-annonce

À la frontière entre deux mondes, Le Pont explore avec justesse les liens invisibles qui unissent les destins, entre exil, travail, espoir et désillusions. Un récit réaliste et poignant.

Foued, jeune réalisateur, Safa, instagrameuse et Tita, rappeur, sont sur le tournage d’un clip quand par hasard, ils tombent sur un paquet qui va les embarquer dans une sale affaire.

Prix du Documentaire soutenu par le Crédit Mutuel

Le Jury Documentaire, présidé par Myriam El Hajj (réalisatrice, comédienne, enseignante à l’ALBA – Académie Libanaise des Beaux-Arts), entourée de Nesrine Aitout-Le Déan (comédienne, auteure, réalisatrice, directrice de production), Emmanuel Graff (réalisateur) et Nadia Salem, (journaliste, autrice, réalisatrice), a primé le film :



LA VIE APRÈS SIHAM réalisé par Namir Abdel

Messeeh (Égypte, France, 2025)

Dans ce documentaire sensible et drôle, le réalisateur reconstitue l’histoire de ses parents et rend un hommage émouvant à sa mère décédée.

Une réflexion sur le deuil et la transmission aux jeunes générations. Au moment de la disparition de Siham, Namir ne comprend pas qu’elle est partie pour toujours. Pour lui, une mère est immortelle. Namir enquête alors sur son histoire familiale, entre l’Égypte et la France. En miroir avec le cinéma de Youssef Chahine, une histoire d’exil se dessine. Pleine d’amour, aussi. Vivante, pour toujours.

Prix du Public Soutenu par le Conseil Départemental de la Moselle

SUR LA ROUTE DE PAPA

réalisé par Olivier Dacourt et Nabil AitakkaouaIi

(France, 2025)

Bande-annonce

Entre rires, souvenirs et révélations, Sur la route de papa est un road-movie tendre et générationnel, à la croisée des chemins entre la France et le bled.

Prêt à partir en vacances, Kamel se retrouve obligé de changer ses plans à la dernière minute pour prendre la route du Bled avec sa mère. À bord de la vieille Renault 21, un long périple commence pour Kamel et sa famille. Sur la route de son passé, les souvenirs et les rancoeurs refont surface, révélant toute la beauté des liens qui les unissent.

Au sujet du Festival du Film Arabe de Fameck – Val de Fensch

Le Festival du film arabe de Fameck – Val de Fensch est l’un des rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle en région Grand Est. Sa programmation regroupe plus de 110 projections embrassant la production de pays comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban, etc. Plusieurs distinctions sont remises lors du palmarès : Grand Prix du long métrage, Prix du Jury Jeunes, Prix du Jury Presse, Prix du Public et Prix du Documentaire. Une sélection hors compétition intitulée « Ouverture sur le monde » est également proposée. Elle réunit des films qui ne sont pas produits par des pays du monde arabe, mais qui y sont liés par les thématiques qu’ils traitent (Israël, Afghanistan, Iran, etc.). Enfin, chaque année un pays est mis à l’honneur et une dizaine de films lui sont consacrés.