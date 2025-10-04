NJP : deux semaines de musique folle

C’est parti, jusqu’au 18 octobre, pour deux semaines de rythmes endiablés. Voici quelques temps forts de la programmation 2025 du festival Nancy Jazz Pulsations (NJP). Plus de 150 concerts répartis sur neuf scènes.

Plusieurs lieux dans Nancy et sa métropole, dont :

Chapiteau de la Pépinière (et le Magic Mirrors), Salle Poirel , L’Autre Canal, Opéra national de Lorraine, Théâtre de la Manufacture, CCAM.

8 octobre : Sophye Soliveau puis Rhoda Scott Lady Quartet avec Hugh Coltman

9 octobre : Ganavya et Salif Keïta

10 octobre : Stella Cole, Kareen Guiock Thuram, The Brooks, Delvon Lamarr Organ Trio, Dabeull Live Band

14 octobre : Avishai Cohen Trio

15 octobre : Dee Dee Bridgewate

17 octobre : Tyreek McDole et Enji

18 octobre (clôture) : Deluxe, Gallowstreet, Fanfare Ciocârlia

Autres éléments du programme

Un ciné-concert “Whiplash” (film + orchestre en direct) programmé sous le Chapiteau• Des soirs électro / DJ sets dans les lieux comme Magic, L’Autre Canal, etc.

Une programmation « Magic Kids » / spectacles pour enfants (ex : “Non et nom, j’aime pas mon prénom”) pour certaines journées d’ouverture.

Une grande diversité de styles : jazz, soul, funk, électro, hip-hop, musiques du monde, etc.

