NJP : deux semaines de musique folle

C’est parti, jusqu’au 18 octobre, pour deux semaines de rythmes endiablés. Voici quelques temps forts de la programmation 2025 du festival Nancy Jazz Pulsations (NJP). Plus de 150 concerts répartis sur neuf scènes.
Plusieurs lieux dans Nancy et sa métropole, dont :
Chapiteau de la Pépinière (et le Magic Mirrors), Salle Poirel , L’Autre Canal, Opéra national de Lorraine, Théâtre de la Manufacture, CCAM.
Quelques concerts marquants
- 8 octobre : Sophye Soliveau puis Rhoda Scott Lady Quartet avec Hugh Coltman
- 9 octobre : Ganavya et Salif Keïta
- 10 octobre : Stella Cole, Kareen Guiock Thuram, The Brooks, Delvon Lamarr Organ Trio, Dabeull Live Band
- 14 octobre : Avishai Cohen Trio
- 15 octobre : Dee Dee Bridgewate
- 17 octobre : Tyreek McDole et Enji
- 18 octobre (clôture) : Deluxe, Gallowstreet, Fanfare Ciocârlia
Autres éléments du programme
- Un ciné-concert “Whiplash” (film + orchestre en direct) programmé sous le Chapiteau• Des soirs électro / DJ sets dans les lieux comme Magic, L’Autre Canal, etc.
- Une programmation « Magic Kids » / spectacles pour enfants (ex : “Non et nom, j’aime pas mon prénom”) pour certaines journées d’ouverture.
- Une grande diversité de styles : jazz, soul, funk, électro, hip-hop, musiques du monde, etc.