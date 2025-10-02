Il n’a pas pécho, mais il a son santon !

Jean-Claude Dusse, icône des Bronzés, immortalisé par le santonnier Jacques Flore

Le patrimoine provençal des santons accueille une icône du cinéma français grâce à une nouvelle création signée Jacques Flore, en hommage au comédien Michel Blanc. Arborant pour la circonstance son mythique anorak de ski, prêt pour un nouveau « planté de bâton », la figurine de Monsieur Dusse séduit par son regard teinté d’hésitation, de maladresse et d’espoir

Un hommage teinté d’humour et de tendresse

Le maître santonnier Jacques Flore enrichit sa collection d’un nouveau santon à la fois tendre et plein d’humour : Jean-Claude Dusse, incarné à l’écran par le regretté Michel Blanc dans le film Les Bronzés. Avec son costume trop grand, son sourire gêné et ses éternels espoirs déçus — « sur un malentendu, ça peut marcher !! » —, ce personnage culte du cinéma populaire entre désormais dans l’univers des Santons de Provence.

Depuis sa disparition le 3 octobre 2024, Michel Blanc laisse derrière lui une œuvre cinématographique riche, où se mêlent avec finesse humour et gravité.

Plutôt que d’opter pour une représentation figée ou solennelle, Jacques Flore a préféré célébrer l’acteur à travers l’un de ses rôles les plus marquants : Jean-Claude Dusse, ce séducteur désespéré au charme involontaire. Une manière sensible et décalée de restituer toute l’humanité, l’autodérision et la tendresse que Michel Blanc savait si bien incarner.

Quand la tradition dialogue avec la culture populaire

Avec cette initiative, les Santons Jacques Flore proposent une relecture originale de la crèche provençale, en y intégrant des figures emblématiques du XXe siècle. Le santon de Jean-Claude Dusse viendra ainsi rejoindre d’autres personnalités déjà représentées, comme Bernard Tapie ou Paul Bocuse, dans une collection où tradition et culture populaire s’enrichissent mutuellement.

Comme chaque pièce signée Jacques Flore, le santon est façonné et peint à la main dans le respect des traditions provençales.

Détails pratiques