Meurthe-et-Moselle : deux avions militaires se percutent

Un accident entre deux avions militaires s’est produit ce mercredi 14 août 2024 dans le secteur de Colombey-les-Belles, annonce la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Des opérations de recherche des pilotes ont été engagées par le groupement de gendarmerie.

Deux aéronefs militaires se sont percutés, ce mercredi vers midi, au-dessus de Colombey-les-Belles, près de Toul. On ignore encore s’il s’agit d’appareils de la Base aérienne 133 de Nancy-Ochey ou d’une autre base de la région. En revanche, selon le communiqué de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, des recherches ont été entreprises immédiatement pour rechercher les pilotes.

« Le centre opérationnel départemental a immédiatement été activé et le plan Sater [sauvetage aéroterrestre] engagé en appui des forces militaires », a indiqué la préfecture qui ne mentionne aucun bilan humain tout en précisant que « des opérations de recherche des pilotes ont été engagées par le groupement de gendarmerie départementale, le service départemental d’incendie et de secours, l’office national des forêts et l’Adrasec [fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile] ».