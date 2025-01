Hettange-Grande (57) : la halte ferroviaire rénovée a 25 ans !

Née d’un défi lancé en 1994 à la SNCF, cette « gare » située sur la ligne Metz-Luxembourg, fête ses 25 ans ce jeudi 30 janvier ! Elle accueille plus de 500.000 voyageurs par an, et va devenir un « pôle d’échange multimodal ».



Par Bernard Aubin

Inaugurée par Jean-Claude Gayssot le 30 janvier 2000, la halte ferroviaire d’Hettange-Grande, en Lorraine, fête le quart de siècle de sa réouverture cette semaine. Situé sur la ligne Metz-Luxembourg, ce point d’arrêt ne doit rien à la volonté du Conseil Régional de l’époque et encore moins à celle de la SNCF. Elle est née d’un concours de circonstances, puis d’un défi que j’avais moi-même lancé à cette entreprise.

Développer le rail

En effet, en 1994, un tout nouveau président en prenait la tête de la SNCF, Jean Bergougnoux adressa un courrier nominatif à l’ensemble du personnel intitulé « Prenez votre destin en main ». Chiche !, répondis-je en transmettant à la direction SNCF de Metz-Nancy (Lorraine) 10 propositions visant à développer le rail.

N’ayant obtenu aucune suite, je pris le parti de réaliser moi-même l’une d’entre elles : la réouverture de la gare d’Hettange-Grande. Mais ce qui m’était apparu simple au départ releva du parcours du combattant.

« Vous avez niqué le système »

Il fallut six années d’interventions pour vaincre l’indifférence, les résistances, les embûches, les orgueils, les lenteurs, les mises à l’écart… Il a fallu convaincre des partenaires financiers, intervenir à de multiples reprises pour éviter l’enlisement du projet.

« Félicitation, vous avez niqué le système », me confia en aparté Jean-Claude Gayssot, le Ministre des Transports, le jour de l’inauguration.

La « gare » d’Hettange (en réalité un point d’arrêt non géré) accueille aujourd’hui plus de 500 000 voyageurs/an. Ses quais ont été récemment agrandis et un second parking a été créé.

Une troisième voie entre Thionville et le Luxembourg

Se pose désormais la question de la saturation de la ligne qui la dessert. Aucun projet d’envergure n’est programmé pour répondre à la montée des besoins ferroviaires des travailleurs frontaliers de plus en plus nombreux. La construction d’une troisième voie entre Thionville et le Luxembourg, indispensable, est seulement effleurée. En revanche, la halte ferroviaire d’Hettange-Grande s’avère être d’une grande utilité puisque, pour la troisième fois, le parking va être agrandi, et la gare va être transformée en « pole d’échange multimodal »… Le défi était donc pertinent.

