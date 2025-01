Drogue : consommation inquiétante, réseaux préoccupants

Le dernier rapport TREND de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) révèle une sophistication des réseaux de trafic et une augmentation préoccupante de la consommation de certaines substances psychoactives sur le territoire français.

Une professionnalisation croissante du trafic

Dans un contexte de production mondiale en hausse, le marché français des drogues illicites poursuit sa modernisation. Les réseaux de trafic se perfectionnent, avec une spécialisation accrue des rôles et une organisation plus structurée. L’héroïne, malgré des prix en baisse et une disponibilité accrue, connaît des perturbations d’approvisionnement, entraînant des cas d’adultération dangereuse avec des opioïdes et cannabinoïdes de synthèse.

La cocaïne basée, fléau des populations précaires

Le phénomène le plus marquant concerne l’intensification de la consommation de cocaïne basée chez les populations marginalisées. Cette tendance, observée depuis le milieu des années 2010, s’est particulièrement accentuée en 2023, mettant en difficulté les professionnels de l’addictologie. La situation est d’autant plus préoccupante que ces usagers font face à d’importantes difficultés d’accès aux soins.

Nouvelles tendances en milieu festif

Le rapport souligne l’expansion inquiétante de la kétamine et des cathinones de synthèse dans des cercles de consommateurs de plus en plus diversifiés. Les problèmes sanitaires liés à l’usage chronique de ces substances sont en augmentation. Le GHB/GBL connaît également une diffusion auprès de nouveaux publics, bien que plus limitée.

Ces observations, issues du dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND), qui fête ses vingt-cinq ans d’existence, dressent un panorama préoccupant de l’évolution des consommations et des marchés des drogues en France pour l’année 2023.

Les chiffres clés 2025