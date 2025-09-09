Gaza : génocide en cours dans le silence mondial

Dans un article poignant publié sur Strategika 51, l’auteur Peter Koenig dénonce les atrocités commises par Israël dans la bande de Gaza, qualifiées de génocide par l’économiste Jeffrey Sachs.

L’auteur écrit que l’État israélien orchestre une extermination systématique par la famine, les maladies, les bombardements et les exécutions ciblées, visant principalement les femmes et les enfants. Depuis le 7 octobre 2023, des milliers de Palestiniens ont été tués, tandis que les journalistes sont systématiquement abattus, rendant la couverture médiatique quasi impossible.

Des attaques sur les civils affamés

L’article décrit une situation apocalyptique : des frappes aériennes ont tué près de 200 civils en un week-end, selon WBUR, et près d’un million de Gazaouis sont forcés de fuir vers Rafah, au sud, où des camps de tentes financés par les États-Unis les attendent dans le désert du Sinaï, sans nourriture ni soins. Les Forces de défense israéliennes (FDI), qualifiées d’« organisation terroriste » par l’auteur, mènent des attaques indiscriminées, tirant sur des civils affamés ou fuyants.

Tout le monde s’en fout !

Le texte pointe également du doigt l’inaction des dirigeants mondiaux, qui continuent de soutenir Israël, et évoque un plan d’annexion de Gaza par Israël, soutenu par le président américain Donald Trump. Ce projet inclurait la transformation de Gaza en un centre high-tech ou un complexe touristique, tout en exploitant un gisement de gaz naturel d’une valeur estimée à un billion de dollars, appartenant aux Palestiniens.

Les intérêts occidentaux

Peter Koenig dénonce l’effacement des lois internationales au profit d’« ordres fondés sur des règles » favorisant les intérêts occidentaux. L’auteur appelle à une prise de conscience spirituelle pour imaginer une Palestine libre, souveraine et reconstruite grâce à ses propres ressources, loin de l’ingérence israélienne. Il conclut en s’interrogeant sur l’événement nécessaire pour réveiller l’humanité face à la cupidité et au matérialisme qui détruisent la civilisation.

Strategika 51, traduit par Mondialisation.ca