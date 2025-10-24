Lola : la peine maximale pour l’accusée

La cour d’assises de Paris a condamné Dahbia Benkired, 27 ans, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible. C’est une première en France : jamais une femme n’avait écopé de cette sanction, la plus lourde du Code pénal.

Les faits : Le 14 octobre 2022, l’accusée a violé, torturé puis tué Lola, une collégienne de 12 ans. Elle a été reconnue coupable de meurtre d’un mineur et de viol avec torture.

La peine : La peine de sûreté incompressible signifie qu’aucun aménagement de peine ni aucune sortie ne sont possibles pendant toute la durée. Une révision n’est envisageable qu’après 30 ans, sur décision d’un tribunal et après expertise de trois psychiatres attestant de l’absence de dangerosité. Cette peine n’a été prononcée que quatre fois depuis 1994, toujours pour des meurtres d’enfants avec viols ou tortures.

Le procès : L’avocat général a requis cette peine maximale en évoquant les « 97 minutes de supplices » infligées à la victime. La défense a tenté de plaider les traumatismes et le passé difficile de l’accusée, mais n’a pas convaincu le jury composé de trois magistrats et six jurés.